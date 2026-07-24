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Постоје имена која црква не прихвата: Мијењају се приликом крштења

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 08:34

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Беба
Фото: Pexels/Photo by Valeria Boltneva

Данас постоје многа имена која не звуче традиционално и не постоје у црквеним књигама. Мало људи вјероватно зна да се нека имена карактеришу као нехришћанска и мијењају се приликом крштења.

Ако сте у општини по рођењу заведени под именом ког нема у црквеним књигама, тада вам на крштењу дају неко име које постоји у црквеним књигама.

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Ако већ имате црквено име, то јест заведени сте у општини као у црквеним књигама, онда нема потребе да добијете друго име на крштењу. Сматра се да дјеца која носе "нехришћанска имена" на тај начин почињу нови живот са Христом, те да су се духовно опет родила.

Имена која су постала изузеци

Међутим, и овдје има изузетака од правила. Док се некада давно име Тара сматрало неправославним, данас је уобичајено, толико да се крштено име чак и не тражи. Исти случај је тренутно са новокомпонованим именима попут Миа, Лара, Селена, Ника, Ела, Вид, Лав и слична која нису уписана у црквене књиге.

Додуше, када је Српска православна црква у питању има неких дијелова у Србији гдје се често и прогледа кроз прсте док, на примјер, у Русији није дозвољено да се крстите ако не носите име по неком свецу.

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У Србији има разних случајева, а много тога зависи од личног настројења, од обичаја у локалној цркви, као и од савјета свештеника, односно духовника. Неко на 'одраслом крштењу' добија друго 'крштено' име, обично по неком светитељу.

Неко задржава своје "грађанско" име, макар се оно и не налазило у црквеном календару.

(Телеграф)

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Тагови :

Стара српска имена

СПЦ

православна имена за дјецу

крштење

Дјеца

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