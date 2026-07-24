Аутор:АТВ редакција
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Холивудска глумица Анђелина Џоли наводно жели само да њена дјеца пронађу мир и излијече породичне ране након што је и њена најмлађа кћерка Вивијен поднијела захтјев да из свог презимена уклони "Пит".
Осамнаестогодишња Вивијен постала је четврто од шесторо дјеце бившег пара које је покренуло поступак промјене презимена, након Шајло, Захаре и Медокса, а као разлог у судским документима наведени су "лични разлози".
Извор близак глумици изјавио је за магазин "People" да Анђелина није љута нити води било какву борбу са дјецом, већ да јој је једина жеља да "сви зацијеле".
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Исти извор тврди да би јавност, када би знала цијелу причу, имала више разумијевања за одлуке дјеце, истичући да они нису јавно говорили против оца, већ су своје одлуке доносили далеко од очију јавности.
Промјена презимена долази након вишегодишњег породичног и правног сукоба између Бреда Пита и Анђелине Џоли, који су се разишли 2016. године, док је њихов развод правоснажно окончан крајем 2024. године.
Судско рочиште поводом захтјева Вивијен заказано је за 2. новембар, док су поступци које су раније покренули Медокс и Захара и даље у току, а извори блиски Бреду Питу наводе да је глумац разочаран све већим удаљавањем дјеце од њега, наводи "Yahoo".
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