Марија Шерифовић са сином завршила на ортопедији: Љетовање обиљежила драма

Аутор:АТВ редакција
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Марија Шерифовић је током љетовања са својим сином Мариом доживјела праву драму.
Због несташлука и акробација свог мезимца, завршили су у болници у Рисну.
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Марија Шерифовић и њен насљедник тренутно крстаре Јадранским морем, а прије доласка у Хрватску, боравили су у Црној Гори.
Пјевачица је у свом новом влогу приказала како су се проводили на црногорском приморју, али је по доласку у Хрватску открила и непријатан догађај који им се десио.
Дјечак је скакао по асфалту, након чега се у једном тренутку повриједио и пао, па су морали да потраже помоћ стручњака, преноси Блиц.
– У Рисну смо завршили на ортопедији, у болници, зато што је скакао. Имао је залет и скок и право на рендген. Ко хоће, може да честита, али све је у реду – открила је Марија у свом видеу, док је у наставку поново опомињала дечака да не скаче како се не би опет повриједио.
Подсјетимо, Марија Шерифовић је недавно снимала свог насљедника док вози моторни чамац, гдје је дјечак уживао у улози капетана.
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Ова објава је за кратко време прикупила огроман број лајкова и коментара, а пратиоци су јој поручили да зрачи срећом и да су она и мали Марио призор који топи срца.
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