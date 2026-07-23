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Будимир: Додик свакодневно прима пријетње од радикалних исламиста, он је штићена личност

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 15:18

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предсједник СНСД Милорад Додик
Фото: АТВ

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир рекао је да је лидер СНСД-а Милорад Додик штићена личност и да на дневном нивоу прима пријетње од радикалних исламиста, те да се МУП према њему односи у складу са тим.

"Предсједник Додик је штићена личност и једна од најугроженијих на овом подручју и у региону. Он је особа која о томе не прича и која од радикалних исламских елемената дневно прима пријетње. Као министар доносим рјешење на основу уредбе о одређивању лица и објеката која се штите на основу закона, а овдје је ријеч о штићеној личности на основу безбједносних процјена", појаснио је Будимир.

Он је навео да МУП одлучује о томе да ли ће то бити ваздухоплов или путничко возило.

"Предсједник Додик не прича о својој угрожености, а угрожена је особа. С друге стране стране, било би добро да се појединци упознају о неким позитивним законским рјешењима када је ријеч о штићеној личности. Та законска рјешења се односи на све штићене личности без обзира којој политичкој партији припадају", рекао је Будимир.

Он је нагласио да је Милорад Додик српски лидер овог простора, те да и пријетње упућене њему, а које добија на дневном нивоу, доказују ту чињеницу.

Одговарајући на питање о наводима предсједника СДС-а Бранка Блануше да "Милорад Додик користи хеликоптер МУП-а Српске", министар Будимир је рекао да ти људи никада неће бити у прилици да имају такав статус у српској историји који је Милорад Додик већ заслужио.

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Тагови :

Милорад Додик

Жељко Будимир

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