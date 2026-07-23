Минић: Суд БиХ подржава нелегалне радње

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић изјавио је данас да Суд БиХ подржава нелегалне радње, што је видљиво и из тога да је одгодио извршење рјешења Агенције за заштиту личних података БиХ.
Коментаришући то што је Суд БиХ одгодио извршење рјешења којим је ИДДЕЕА била забрањена обрада личних података ради издавања квалификованих електронских потврда, односно електронског потписа, Минић је рекао да је овај суд увијек подржавао све што је лоше, поручујући да ИДДЕЕА мора да ради у оквиру закона да не би било проблема и да се не дође до ненадокнадиве штете.
Он је рекао да је Суд БиХ једва дочекао да Кристијан Шмит измијени Кривични закон и да, каже, након тога суди мимо свих закона.
"Зато јачамо институције Републике Српске, а ИДДЕЕА треба да остане у оквиру својих надлежености", рекао је Минић у Бањалуци, преноси РТРС.
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