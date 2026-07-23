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Возач из БиХ није пријавио паре на граници, па папрено кажњен

Аутор:

АТВ редакција
23.07.2026 14:45

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Granica Granicni prelaz Hrvatska
Фото: Танјуг/АП

Хрватски цариници спријечили су на граничном пријелазу Жупања Мост покушај незаконитог уноса готовине у Европску унију.

Контрола је обављена 22. јула 2026. године приликом уласка у царинско подручје ЕУ. Путник који је управљао возилом босанскохерцеговачких регистарских ознака није пријавио 12.015 евра и 5.850 конвертибилних марака.

Према правилима која вриједе при уласку или изласку из Европске уније, путници су дужни пријавити готовину у вриједности од 10.000 евра или више, било да је ријеч о еврима, другој валути или еквивалентном износу. Пријава се подноси Царинској управи у писаном облику или електронским путем прописаног обрасца.

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Будући да путник није испунио обавезу пријаве готовине, због прекршаја из Закона о девизном пословању изречена му је новчана казна у износу од 4.503 еура.

Царина и даље подсјећа путнике да посједовање већег износа готовине није забрањено, али је пријава обавезна када се прелази граница Европске уније с износом од 10.000 евра или више, преноси ГПМаљевац.

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Европска унија

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Хрватска

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