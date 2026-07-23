Мушкарац из БиХ страдао у Словенији: Иза њега остало троје малољетне дјеце

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац из БиХ, Елвис Рамић, несретном околношћу изгубио је живот у Словенији.
Информација о његовој смрти проширила се друштвеним мрежама, гдје се од њега опраштају чланови породице, пријатељи и познаници.
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Иза Елвиса Рамића остале су супруга и три кћерке, старости 15, 10 и пет година.
Званичне информације о околностима његове смрти за сада нису објављене, а према незваничним информацијама, ријеч је о утапању.
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