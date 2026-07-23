Руски научници развили нови систем за рано откривање ризика од срчаних обољења

Аутор:АТВ редакција
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Кардиоваскуларне болести све чешће погађају и млађе особе, а истраживања показују да су млађи мушкарци изложени већем ризику него жене истог узраста.
Управо зато су руски научници развили нови систем који би, на основу неколико лако доступних здравствених показатеља, могао да омогући ранију процјену ризика и благовремено спровођење превентивних мјера.
Научници Института за цитологију и генетику Сибирског одељења Руске академије наука развили су и патентирали систем за процјену ризика од кардиоваскуларних обољења код млађих мушкараца. Систем бодовања заснива се на обиму струка, резултатима анализа крви, нивоу холестерола и хормона лептина, који производи масно ткиво, наводи ТАСС.
Аутори патента истичу да истраживања показују како су млађи мушкарци изложени већем ризику од кардиоваскуларних болести него жене истог узраста. Разлог за то су, између осталог, повећан индекс телесне масе, повишен крвни притисак и повишен ниво масти у крви. Према ријечима научника, тренутно доступне методе процјене ризика, које се заснивају на великом броју биомаркера и података из медицинске историје пацијента, сложене су, захтјевају специјализовану опрему и дуготрајне анализе.
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"Изум припада области медицине, односно кардиологије, и може се користити за процену ризика од развоја кардиоваскуларних догађаја код млађих мушкараца", наводи се у саопштењу.
Процјена ризика почиње мјерењем обима струка, што омогућава процјену количине масног ткива у пределу стомака и његовог утицаја на здравље срца. Потом се одређује ниво триглицерида, односно масти у крви чије повишене вриједности оштећују крвне судове, затим ниво липопротеинског холестерола ниске густине (ЛДЛ), познатог као "лош" холестерол, који може да се таложи у крвним судовима и ствара наслаге, као и ниво лептина - хормона масног ткива који утиче на метаболизам и чији повишени нивои такође повећавају ризик од обољења.
Сваком од ових параметара додјељује се одређени број бодова, а њихов збир служи за процјену ризика. Уколико је укупан резултат мањи од осам бодова, ризик се сматра ниским, док резултат од осам или више бодова указује на висок ризик. Научници истичу да овај приступ омогућава приступачну и економичну процјену вјероватноће развоја болести срца и крвних судова.
Развијени систем заснован је на истраживању које је обухватило 528 мушкараца старости од 25 до 44 године, који су праћени током приближно 10 година. Током тог периода кардиоваскуларни догађаји забиљежени су код 18 испитаника, који су у просјеку били старији и имали већи индекс телесне масе, већи обим струка и неповољније вриједности других параметара укључених у систем бодовања.
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"Циљ ове методе је развој економски исплативог и широко доступног начина за процену вјероватноће настанка кардиоваскуларних обољења код млађих мушкараца. То ће омогућити благовремено спровођење превентивних мјера, смањење ризика од тешких срчаних и васкуларних болести и смањење инвалидитета радно способног становништва", закључили су аутори патента.
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