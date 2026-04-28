Да ли је низак крвни притисак опасан? Ово су аларми да се морате јавити љекару

28.04.2026 11:10

Докторица са црним ноктима и наочарима сједи за столом и куца на тастатури.
Фото: Unsplash

Може ли низак крвни притисак (хипотензија) да буде разлог за бригу? Стручњаци објашњавају када представља ризик по здравље и које симптоме не треба игнорисати.

Када је крвни притисак нижи од 90/60 мм Хг, сматра се ниским. До тога може довести више фактора. Најчешћи симптоми су вртоглавица и несвестица, али многи људи немају никакве тегобе. То може бити збуњујуће – када низак притисак заправо постаје опасан?

Може ли низак притисак бити опасан по живот?

У одређеним ситуацијама – да. Низак крвни притисак може смањити доток крви до важних органа, попут мозга, срца и бубрега. Иако неки људи природно имају нижи притисак без симптома, проблем настаје када он нагло падне или изазива тегобе као што су:

  • вртоглавица
  • несвјестица
  • замућен вид
  • конфузија (збуњеност)
  • мучнина
  • умор и слабост

С друге стране, код многих здравих особа вриједности испод 90/60 мм Хг не изазивају симптоме и не захтјевају лијечење.

Важно је знати да низак притисак може постати опасан ако падне толико да органи не добијају довољно кисеоника. Тада се јављају упозоравајући знаци попут омаглице и губитка свијести. Ако се не лијечи, стање може постати озбиљно и довести до трајног оштећења органа, па чак и коме или смрти.

Када је ријеч о срчаном и можданом удару, истраживања показују да је код особа са ниским ризиком вјероватноћа ових догађаја због ниског притиска мала.

Који су ризици веома ниског притиска?

Изразито низак крвни притисак може изазвати низ проблема у организму:

Отказивање органа -нагли пад притиска може оштетити бубреге, јер им је потребан одређени притисак да би филтрирали крв. Дуготрајна хипотензија може угрозити и јетру и цријева.

Оштећење мозга - ако мозак не добија довољно крви богате кисеоником, повећава се ризик од можданог удара или трајног оштећења (проблеми са памћењем и размишљањем).

Оптерећење срца - срце покушава да надокнади низак притисак тако што брже куца (тахикардија), што може довести до срчаних проблема ако ни само срце не добија довољно крви.

Хипотензивни шок - најтежи облик, када циркулација отказује, а органи почињу да престају да функционишу.

Знакови упозорења које не смијете игнорисати

Озбиљни симптоми ниског притиска могу укључивати:

  • хладну и љепљиву кожу
  • блиједо лице
  • слаб или убрзан пулс
  • плитко дисање
  • бол у грудима
  • губитак свијести

Ови знаци могу указивати на озбиљна стања као што су тешка дехидратација, обилно крварење, срчани проблеми, инфекције, алергијске реакције или шок. Низак притисак може изазвати и нагло устајање, дуготрајна болест, висока температура, повраћање, дијареја, трудноћа или нежељени ефекти лијекова.

Како се дијагностикује низак притисак?

Лекари могу препоручити различите анализе како би открили узрок:

Лабораторијске анализе:

  • крв и урин (провера дијабетеса, недостатка витамина, хормонских поремећаја, анемије или трудноће)

Снимања:

  • ЦТ (компјутеризована томографија)
  • магнетна резонанца (МРИ)
  • ултразвук срца (ехокардиограм)

Додатни тестови:

  • ЕКГ (снимање рада срца)
  • тест оптерећења
  • „тилт тест“ (тест нагибног стола – користи се за откривање ортостатске хипотензије, тј. пада притиска при устајању)

Како држати низак притисак под контролом?

Ево неколико једноставних савјета:

  • Устајте полако – посебно из кревета или са столице
  • Будите физички активни – избјегавајте дуго сједење
  • Једите мање, а чешће оброке – обилни оброци могу снизити притисак
  • Пијте довољно воде – хидратација је кључна
  • Повећајте унос соли по савету лекара – али бирајте здраве намирнице

Када се јавити љекару?

Потражите медицинску помоћ ако су симптоми чести, јаки или се погоршавају, или ако се несвјестица понавља.

Хитна помоћ је неопходна ако особа:

  • колабира
  • отежано дише
  • има јак бол у грудима
  • дјелује збуњено
  • показује знаке шока

Такође, обратите се љекару ако:

  • притисак нагло падне и изазове вртоглавицу
  • дође до конфузије или отежаног говора
  • се јављају честе несвјестице или осјећај да ћете се онесвјестити

Низак крвни притисак није увијек опасан, али у одређеним ситуацијама може бити озбиљан. Важно је препознати симптоме на вријеме и реаговати како би се спријечиле компликације, преноси Курир.

