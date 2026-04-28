Ленка (22) је једна од жртава стравичне несреће на ауто-путу: Страдала на лицу мјеста

Аутор:АТВ
Коментари:0
Ленка Р. (22), путница из аутомобила "голф", страдале је јуче у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила на ауто-путу, на дионици Шабац-Рума, када се у аутомобил у којем се она налазила са још три особе, директно закуцао аутомобил "форд". Ленка је настрадала на лицу мјеста.
Подсјетимо, све је почело драматичном најавом трагедије мало прије 13 часова. У 12.57 , члан једне локалне групе на Вајберу послао је упозорење возачима.
Хроника
Случајно опалио из пушке и погодио суграђанина
“Ауто-пут код Шапца ка Руми, човјек вози у контра смјеру 130 на сат, пазите се! ‘Форд’ тамно-сиве боје”.
Само неколико минута касније, око 13 сати, дошло је до стравичног директног судара.
Мушкарац из Београда, који се налазио за воланом “форда”, кретао се у супротном смјеру брзином од 130 километара на сат и директно се закуцао у црни аутомобил марке “голф”
Ауто-мото
Обуставља се продаја популарног аута: Ево како ће се набављати резервни дијелови
У црном “голфу” налазиле су се четири млађе особе из Шапца које су, како се сумња, кренуле на пут за Словенију.
Незванични подаци указују на то да су страдали момак и дјевојка из “голфа” користили услуге вожње од мјеста до мјеста путем једне популарне апликације, те су се тако нашли у истом возилу са возачем, пише Блиц.
Биланс ове несреће је изузетно трагичан – укупно је четворо погинулих, а једна особа се бори за живот.
Регион
Због нових дојава о бомбама евакуисано више школа
На лицу мјеста су погинуле три особе – возач “форда” који је изазвао судар возећи у контра смјеру, као и момак и дјевојка који су били путници у “голфу”.
Возач “голфа”, М. П. (24) из Поцерског Добрића код Шапца, превезен је у тешком стању у болницу у Сремској Митровици, гдје је упркос напорима љекара подлегао тешким повредама.
