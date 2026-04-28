Због нових дојава о бомбама евакуисано више школа

АТВ
28.04.2026 10:34

Школске клупе у учионици.
Фото: Pixabay

У Загребу је јутрос евакуисано више основних и средњих школа након нових дојава о постављеним бомбама.

Из загребачке полиције су навели да су полицијски службеници на терену.

У Хрватској је протеклих дана више школа, вртића, трговачких центара и других установа примило пријетње о постављеним експлозивним направама, а све су се показале лажним, преносе хрватски медији.

Из Психолошког центра "Карпе дием" данас су упозорили да лажне дојаве о бомбама у школама могу имати значајан утицај на ментално здравље дјеце и младих.

Они наводе да су ове дојаве, иако неутемељене, изазвале забринутост родитеља, наставника и шире јавности.

(СРНА)

