''Нови приједлог Техерана није довољан за постизање споразума''

18.05.2026 19:16

Фото: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Америчка администрација сматра да најновији ирански приједлог није довољан за постизање мировног споразума, објавио је портал "Аксиос" позивајући се на високог америчког званичника.

"Уколико Иран не промијени свој став, Сједињене Државе ће морати да наставе преговоре путем бомби", рекао је званичник.

Он је нагласио да није постигнут велики напредак и да је након примирја по наредби предсједника САД Доналда Трампа ред на Ирану да покаже иницијативу.

"Притисак је на њима да реагују на прави начин. Вријеме је да Иранци дају нешто конкретно заузврат", навео је званичник.

Он је напоменуо да је Вашингтону потребан "реалан, чврст и детаљан разговор о нуклеарном програму".

Званичник је додао да Вашингтон и Техеран тренутно не воде директне преговоре, већ разговоре путем посредника с циљем проналажења средњег рјешења о формату коначних преговора.

Најновија иранска понуда садржи гаранције за одустајање од набавке или производње нуклеарног оружја, али не и детаље о обустави обогаћивања уранијума или пребацивању високообогаћеног уранијума из земље, подсјећа Аксиос".

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

