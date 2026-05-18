Расте број преминулих од хантавируса

Једна одрасла особа из округа Даглас у америчкој савезној држави Колорадо преминула је од хантавируса, саопштиле су локалне здравствене власти, наводећи да случај није повезан са недавним избијањем заразе на крузеру "МВ Хондиус".
Институт за јавно здравље и животну средину Колорада саопштио је да прелиминарни налази указују да је особа била изложена вирусу локално, контактом са глодарима, што је најчешћи начин преноса хантавируса у тој америчкој савезној држави.
"Ризик за ширу јавност остаје низак", наводи се у саопштењу, уз напомену да државне и локалне здравствене службе спроводе истрагу, јавља Денвер7, подружница АБЦ-а за Колорадо.
Надлежни нису објавили идентитет преминуле особе нити датум смрти, али су потврдили да случај није повезан са епидемијом на крузеру "МВ Хондиус".
Званичници наводе да се инфекције хантавирусом редовно региструју у Колораду, углавном током прољећа и љета, и да могу да изазову тешко, понекад и смртоносно респираторно обољење.
Према подацима америчког Центра за контролу и превенцију болести (ЦДЦ), у Колораду је од 1993. до 2023. године регистрован укупно 121 случај хантавируса, а 76 особа је преминуло.
Стручњаци препоручују избјегавање контакта са глодарима, њиховим урином, изметом, пљувачком и материјалима за гнежђење као најбољу заштиту од инфекције.
Поред хантавируса, у Колораду, као и у Новом Мексику, Аризони, Калифорнији, Невади и јужном Орегону, здравствене власти савезних држава биљеже и појаву куге, појашњава ЦДЦ.
Према подацима здравствених служби, у посљедњим деценијама годишње се у просјеку пријави седам случајева куге код људи, при чему број регистрованих инфекција варира од нула до 17 годишње.
