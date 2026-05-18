Каран: Српска системски рјешава сва битна питања

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран рекао је данас да Српска на системски начин рјешава сва битна питања, укључујући положај борачких категорија.
"Ово траје већ дужи период, нађена је заједничка ријеч, а ова методологија рада је начин како се рјешавају најзначајније ствари у Републици Српској. На системски начин, дуготрајан, рјешавамо све што је потребно за нека будућа времена", рекао је Каран на конференцији за новинаре у Бањалуци након састанка у Палати Републике са организацијама проистеклим из Одбрамбено-отаџбинског рата.
Предсједник Српске захвалио је свима који су се одазвали позиву на данашњи састанак.
"На овај начин Република Српска даје дигнитет свима који су то заслужили, онима који су представљали снагу Српске - поручио је Каран.
Подсјећамо, предсједник Републике Српске разговарао је у Бањалуци са представницима организација проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.
Осим Карана, састанку су присуствовали и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић и предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Остојић је рекао да је разговарано о измјенама и допунама Закона о правима бораца који ће се сутра наћи пред посланицима у Народној скупштини, пише РТРС.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Свијет
2 ч0
Сцена
2 ч3
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч3
Најновије
20
01
19
59
19
58
19
47
19
41
Тренутно на програму