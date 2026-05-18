Благојевић: Јачи односи између српског народа и Америке у националном интересу САД-а

Јачи односи српског народа и Америке је у националном је интересу Сједињених Држава, изјавио је Род Благојевић, бивши гувернер америчке државе Илиноис и близак сарадник предсједника Доналда Трампа.
"Срби су били амерички савезници у оба свјетска рата и дијеле исте вриједности као и амерички народ", написао је Благојевић на друштвеној мрежи Икс.
Stronger ties between the Serbian people & America is in America’s national interest. The Serbs were allies with the United States in both world wars & share the same values as the American people. — Rod Blagojevich (@realBlagojevich) May 18, 2026
This material is distributed by RRB Strategies LLC on behalf of the Republic of… https://t.co/9ovNSxMsZ7
Он је подијелио објаву предсједника СНСД-а Милорада Додика, у којој је позвао на јачање односа Српске са Трамповом администрацијом.
Република Српска мора гледати како да додатно ојача односе с новом администрацијом САД, која има другачији начин посматрања свијета и нису глобалисти, већ реалисти. https://t.co/EwpH9rlgIf— Милорад Додик (@MiloradDodik) May 18, 2026
