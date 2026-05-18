Којић: Блануша би одвео Српску у суноврат и подаништво

АТВ
18.05.2026 17:37

Фото: АТВ

Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић изјавио је да ставови лидера СДС-а Бранка Блануше о Кристијану Шмиту показују непознавање домаћег и међународног права.

Којић је оцијенио да таква политика води Републику Српску у поданички положај према дијелу међународне заједнице и бошњачким политичким елитама које желе да униште Српску.

Којић је нагласио да Блануша, који очигледно жели да буде кандидат за предсједника Републике Српске, не познаје ни домаће, ни међународно право и да би Српску одвео у суноврат и пропаст.

Он је навео да би Блануша требало да зна да високог представника потврђује Савјет безбједности УН, што није случај са Шмитом.

"Кристијан Шмит није амбасадор ниједне земље, нити конзул у БиХ, што значи да он нема никакав легитимитет нити је дипломата, већ управо има статус искључиво једног туристе који је дошао из Њемачке и који је овдје покушао да спроводи силу", указао је Којић.

Према његовим ријечима, захваљујући дипломатској офанзиви предсједника СНСД-а Милорада Додика и његовог тима, Шмит ће отићи на начин како је и радио.

"И треба да оде и не треба да буде овдје", поручио је Којић.

Он је оцијенио да Блануша својим ставом подржава све оно што је Шмит доносио неуставно и незаконито.

"Све што је Шмит донио неуставно и незаконито, у ствари нарушава основни принцип владавине права, а то је једнакост грађана пред законом, јер грађани су бирали посланике у Представничком дому или у Народној скупштини Српске да доносе законе, а нису бирали, нити је могао бити биран Кристијан Шмит да то ради у име грађана Републике Српске", рекао је Којић.

Блануша је изјавио за федералне медије да Шмит није туриста и да из БиХ одлази јер му, како каже, истиче мандат.

На констатацију новинара да нема мандат, Блануша је одговорио да има, да је пет година у БиХ и да му је мандат дао Савјет за спровођење мира у БиХ, преноси СРНА.

