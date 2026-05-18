Раковић за АТВ: Нисмо наишли на разумијевање у Градској управи

18.05.2026 19:25

Предсједник Савеза средњошколаца Републике Српске Стефан Раковић
Предсједник Савеза средњошколаца Републике Српске Стефан Раковић изјавио је за АТВ да у Градској управи нису наишли на разумијевање, те да нису добили никакве одговоре на своје иницијативе и упите.

"Ово је био неопходан потез јер нас очигледно Градска управа није схватила озбиљно. Ниједна озбиљна организација се не би довела у ову ситуацију – ми смо за иницијативу која се тиче бесплатног превоза за студенте и средњошколце за само два сата успјели да прикупимо 1.200 потписа. Нисмо имали конкретну сарадњу нити разговоре са Градском управом, једноставно нисмо наишли на разумијевање. Сада знамо у каквом правцу ће се ствари одвијати јер нисмо добили никакве одговоре на наше иницијативе и упите", истакао је Раковић.

Он додаје да се градоначелник у медијима више пута оглашавао по питању самог превоза, али да поменуту иницијативу средњошколаца није поменуо нико из Градске управе.

"С друге стране, добили смо подршку Скупштине града на челу са Љубом Нинковићем. Имаћемо састанак са њим и ту ћемо усагласити даље кораке", рекао је Раковић.

Као кључни разлог за прекид односа, Раковић наводи управо то неразумијевање, иако су раније имали одређену техничку сарадњу са Одјељењем за друштвене дјелатности преко којег су добијали простор за своје активности. До прекида је, каже, дошло и због одређених догађаја који су пратили сам процес оснивања Савеза.

"Ми нисмо донијели ову одлуку исхитрено, нити самоиницијативно. Тој одлуци је претходио разговор са свим члановима и свим органима у Савезу. Донијели смо такву одлуку јер је из Градске управе покренута тема да смо ми огранак неке политичке партије. Ми нисмо ничији огранак. Имамо ту дјецу чији су родитељи симпатизери појединих странака и ми смо тога свјесни. Није политика ушла у средњу школу, иако постоје напори да се то деси. Ми се чврсто држимо аполитичности и сарађујемо са свима", закључио је Раковић.

Драшко Станивуковић-27112025

Бања Лука

Млади Станивуковићу служе само за сликање? Упућено отворено писмо градоначелнику

Подсјетимо, Савез средњошколаца Републике Српске прекинуо је сарадњу са Градском управом Бањалука. Одлуку је донио Управни одбор, а како наводе, обуставља се свака даља комуникација и институционална сарадња.

