Средњошколци прекидају сарадњу са Градом Бањалука

Аутор:Марија Милановић
Коментари:5
Савез средњошколаца Републике Српске обавјештава јавност да је Управни одбор Савеза, на основу овлашћења предвиђених Статутом организације, донио Одлуку о прекиду сарадње са Градском управом Града Бањалука.
„У складу са усвојеном одлуком, обуставља се свака даља сарадња, комуникација и институционална корелација између Савеза средњошколаца и Градске управе Града Бањалука“, навели су испред Савеза.
Како даље наводе у саопштењу, ниједан члан руководства, Управног одбора, нити члан Савеза средњошколаца неће учествовати на састанцима, консултацијама или другим облицима званичне сарадње са представницима Градске управе Града Бањалука.
„Ова одлука ступила је на снагу даном доношења и представља став Управног одбора у погледу будућих односа и институционалног дјеловања. Савез средњошколаца остаје посвећен заштити интереса средњошколаца, принципима одговорног дјеловања и досљедном заступању ставова организације“, наводе испред Управног одбора Савеза средњошколаца Републике Српске.
Бања Лука
Станивуковић не може игнорисати средњошколце: Млади Бањалуке су довољно чекали!
Подсјећања ради, Савез средњошколаца поднио је у априлу мјесецу Иницијативу за бесплатан превоз бањалучким средњошколцима и студентима, те су у том циљу прикупили и 1.200 потписа подршке грађана Бањалуке, добили и зелено свјетло од стране Скупштине града Бањалука и предсједника Љубе Нинковића, међутим од главног и одговорног ни трага ни гласа.
Градоначелник Драшко Станивуковић на њихове захтјеве није одговорио нити показао интересовање.
