Љекари ступили у штрајк, примаће само хитне случајеве

Аутор:

Славиша Ђурковић
18.05.2026 08:57

Фото: Unsplash

Савез струковних синдиката доктора медицине и стоматологије ФБиХ у Тузланском кантону ступио је у генерални штрајк од данас 18. маја 2026. године.

Грађане моле за разумијевање и подршку и поручују да ће примати само хитне случајеве и пацијенте чији би животи или здравље могли бити озбиљно угрожени.

"Пацијентима и грађанима желимо поручити да дубоко жалимо што смо због игнорантског става Владе ТК присиљени на овај корак. Свјесни смо да ће штрајк осјетити, али их молимо за разумијевање и подршку. Борба за наш статус је уједно и борба за останак доктора у овоме кантону и борба за бољи квалитет лијечења свих вас", саопштили су.

Зашто су доктори у Тузланском кантону у штрајку?

"​Ова радикална, али нажалост једина преостала мјера, директна је посљедица срамотног односа Владе Тузланског кантона која је у потпуности игнорисала љекарску струку, прекинула преговоре са нашим Синдикатом и тиме угрозила стабилност здравственог система", кажу из синдиката.

Они истичу да су доктори у ТК мјесецима показивали максимално стрпљење и спремност на компромис, али је Влада директно деградирала докторску професију када је једнострано прекинула преговоре са Струковним синдикатом доктора медицине и стоматологије, одбијајући дијалог о оправданим захтјевима оних који носе највећи терет здравственог система.

"С друге стране Влада је потписала измјене Колективног уговора искључиво са синдикатом осталих упослених у здравству. Немамо ништа против колега, али нећемо дозволити да се преко леђа доктора медицине и стоматологије ломе копља и деградира наш статус. Дискриминација и игнорисање репрезентативног синдиката доктора нећемо прихватити", саопштили су.

На крају су позвали Владу ТК да хитно и без одлагања приступи потписивању анекса Колективног уговора.

"Наши захтјеви су јасни, легитимни и од њих нећемо одустати. Штрајк ће трајати све до испуњења наших захтјева и потписивања анекса Колективног уговора које гарантују достојанство љекарске професије", поручили су.

