Данас сунчано и топлије вријеме

18.05.2026 07:13

Град Бањалука
На подручју Републике Српске данас ће преовладавати сунчано и топлије вријеме, уз постепено наоблачење током дана.

Према прогнози метеоролога, на висини ће постепено јачати утицај периферије слабо изражене долине са сјеверозапада Европе, док ће у приземљу атмосферски притисак бити у благом порасту и кретаће се око или мало изнад просјечних вриједности.

Јутро ће бити претежно ведро и свјеже, а око ријека и по котлинама могућа је пролазна магла. Током дана очекује се сунчано и пријатно топло вријеме, док ће од средине дана са запада стизати постепено наоблачење које ће до вечери захватити већину крајева. На западу је током поподнева понегдје могућа врло слаба киша.

Вјетар ће бити слаб и промјенљив.

Максимална дневна температура ваздуха кретаће се од 19 до 25 степени Целзијусових, док ће у вишим предјелима бити око 14 степени, пише Глас Српске

У Бањалуци се након хладног јутра очекује сунчано и топлије вријеме. Од средине дана постепено ће доћи до наоблачења, а вјетар ће бити слаб и промјенљив. Максимална температура ваздуха износиће око 23 степена Целзијусова.

