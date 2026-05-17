Сутра сунчано и топлије, од средине дана наоблачење

У Републици Српској и ФБиХ сутра ће се очекује сунчано и топлије вријеме, а од средине дана услиједиће постепено наоблачење које ће до вечери захватити већину предјела.
Јутро ће бити претежно ведро и хладно, а око ријека и по котлинама се очекује пролазна магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
На западу ће по подне понегдје пасти врло слаба киша.
Дуваће слаб и промјенљив вјетар.
Јутарња температура ваздуха од три до осам, на југу до 11, у вишим предјелима од нула, а дневна од 19 до 25, у вишим предјелима од 14 степени Целзијусових.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас је у већини крајева претежно облачно вријеме, док је више сунчаних периода било на југу и сјеверозападу. Падавине су забиљежене у централним и источним подручјима, те на сјеверу и сјевероистоку, преноси Срна
Температура ваздуха у 14.00 часова: Хан Пијесак шест, Соколац и Чемерно седам, Кнежево осам, Гацко, Мраковица и Тузла 10, Бијељина 11, Мркоњић Град и Рудо 12, Фоча, Вишеград, Шипово и Ливно 13, Рибник 14, Добој 15, Србац 16, Бањалука, Приједор, Билећа, Нови Град и Сански Мост 17, Мостар 18 и Требиње 19 степени Целзијусових.
