Пронађено тијело мушкарца у аутомобилу у Новом Саду

На Булевару ослобођења у Новом Саду, у паркираном аутомобилу, затечено је тијело мушкарца, а како указују прве информације, мушкарац је преминуо природном смрћу.
Према ријечима докторке Душке Лакете из Завода за ургентну медицину Нови Сад, њихова екипа изашла је у 12:45 по првом приоритету на лице мјеста на Булевару ослобођења прекопута зграде МУП-а.
У возилу је затечен НН мушкарац, а љекари су могли само да констатују смрт на лицу мјеста.
Према првим индицијама, ради се о природној смрт и нема трагова насиља.
Из ПУ Нови Сад потврђено је да је на паркингу на Булевару ослобођења код броја 60, у возилу пронађено тијело мушкарца (54) из Ветерника.
На тијелу нема видљивих повреда, а биће послато на обдукцију.
