Пронађено тијело мушкарца у аутомобилу у Новом Саду

Аутор:

АТВ
17.05.2026 15:50

Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

На Булевару ослобођења у Новом Саду, у паркираном аутомобилу, затечено је тијело мушкарца, а како указују прве информације, мушкарац је преминуо природном смрћу.

Према ријечима докторке Душке Лакете из Завода за ургентну медицину Нови Сад, њихова екипа изашла је у 12:45 по првом приоритету на лице мјеста на Булевару ослобођења прекопута зграде МУП-а.

Љекари могли само да констатују смрт

У возилу је затечен НН мушкарац, а љекари су могли само да констатују смрт на лицу мјеста.

Према првим индицијама, ради се о природној смрт и нема трагова насиља.

Из ПУ Нови Сад потврђено је да је на паркингу на Булевару ослобођења код броја 60, у возилу пронађено тијело мушкарца (54) из Ветерника.

На тијелу нема видљивих повреда, а биће послато на обдукцију.

