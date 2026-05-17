У овој земљи људи спавају најмање, а важе за један од најбогатијих и најдуговјечнијих народа свијета

Аутор:АТВ
Коментари:0
Док многи вјерују да је осам сати сна универзално правило за добро здравље, најновији подаци показују да стварност изгледа потпуно другачије и да читаве нације спавају знатно мање.
Ипак, оно што изненађује јесте чињеница да краћи сан не значи нужно и лошије здравље или краћи животни вијек.
Ново истраживање компаније Оура, познате по паметним прстеновима за праћење здравља и сна, открило је велике разлике у навикама спавања широм свијета. Подаци, које је компанија поделила са магазином Њус вик, показују да Јапанци у просјеку спавају свега 6 сати и 23 минута по ноћи, што их сврстава међу народе са најмање сна на свијету.
Поређења ради, просечно вријеме спавања у САД износи 7 сати и 5 минута, док становници Новог Зеланда спавају око 7 сати и 11 минута. Међу земљама са најмање сна нашле су се и Индија, као и Уједињени Арапски Емирати.
Стручњаци истичу да сан није само биолошка потреба, већ и одраз културе, друштва и начина живота.
„Иако је сан биолошки процес, на њега снажно утичу култура и животна средина“, објаснила је Хели Коскимаки, научница за сан и шефица одјељења за спавање у компанији Оура.
Како наводи, у Индији породичне вечере често помјерају одлазак на спавање, у Јапану дуго радно вријеме утиче на касније успављивање, док у УАЕ екстремне врућине наводе људе да тренирају касно увече или веома рано ујутру.
Истраживање је спроведено на основу података корисника паметних прстенова који прате обрасце сна и активности. У свакој од 12 анализираних земаља проучавано је по 5.000 испитаника.
Један од најзанимљивијих закључака студије јесте да мање сна не мора аутоматски значити и лошије здравствене резултате. Упркос томе што спавају најмање, Јапанци имају један од најдужих животних вијекова на свијету.
Ипак, стручњаци упозоравају да хронични недостатак сна може имати озбиљне посљедице.
Препорука Американ Академи оф Слим Медицине и Друштва за истраживање спавања јесте да одрасли спавају најмање седам сати по ноћи како би смањили здравствене ризике.
Према подацима Џонс Хопкинс Медицине, дуготрајан мањак сна може повећати ризик од развоја деменције, гојазности, срчаних болести и дијабетеса типа 2, али и одређених врста рака, укључујући рак дојке, дебелог црева, јајника и простате.
Здравље
Ако се будите у ово вријеме ноћу, то може бити знак озбиљног проблема
Осим тога, недовољно сна утиче и на свакодневно функционисање, концентрацију, посао, расположење и способност безбедне вожње.
Хамид Џалилијан са Универзитета Калифорније у Берклију објашњава да се обрасци спавања значајно разликују од земље до земље.
„Навике попут поподневних дремки, радног времена, времена проведеног пред екранима и односа према одмору снажно су повезани са културом и географијом“, рекао је он.
Ипак, биологија човјека остаје слична без обзира на земљу.
„За већину одраслих најздравији распон сна је између седам и осам сати. Подаци показују јасан образац у облику слова У – и премало и превише сна повезани су са већим ризиком од срчаних болести, дијабетеса, депресије, когнитивног пада, па чак и смртности“, упозорио је стручњак.
Додатни проблем модерног начина живота јесте такозвани „друштвени џет лег“ - помјерање ритма спавања између радних дана и викенда.
Ерик Џоу, ванредни професор на Медицинском факултету Харвард Медикал Скул, објаснио је да многи људи током недјеље не спавају довољно, а затим покушавају да „надокнаде“ сан викендом.
Здравље
Да ли више дријемања преставља здравствени ризик за старије особе: Ево шта каже истраживање
„То ствара циркадијалну неусклађеност и може имати негативне посљедице по здравље“, рекао је он.
Његова истраживања показала су да одрасли Американци у просјеку спавају око 7,6 сати, али да постоје велике индивидуалне разлике.
Стручњаци наглашавају да не постоји универзална формула која одговара свима. Потреба за сном разликује се од особе до особе, мења се током живота и зависи од хронотипа – природне склоности да будемо јутарњи или вечерњи тип.
„Кључ је да пратите како се осјећате, колико сте одморни и да изградите досљедну рутину сна“, поручује Коскимаки.
И док данашњи свијет непрестано тражи нашу пажњу, стручњаци упозоравају да управо сан често постаје прва жртва убрзаног живота, иако би могао бити једна од најважнијих ствари за дугорочно здравље.
(она.рс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 д0
Здравље
1 седм0
Здравље
1 седм0
Здравље
2 седм0
Здравље
8 ч0
Здравље
9 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Најновије
Тренутно на програму