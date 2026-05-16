Logo
Large banner

Ове намирнице најчешће узрокују надутост и осјећај тежине

Аутор:

АТВ
16.05.2026 13:19

Коментари:

0
стомачни проблеми надутост гасови
Фото: Pexel/MART PRODUCTION

Надутост се најчешће манифестује као неугодан осјећај пуноће, притиска и нелагоде у трбуху након оброка.

Како наводи Health, једење одређених намирница може потакнути стварање плинова, успорити пробаву или изазвати интолеранцију на лактозу.

Крстасто поврће

Поврће, попут брокуле и купуса, садржи храњиве твари укључујући калциј, фолат, калиј те витамине Ц, Е и К. Ово поврће такођер рафинозу, која производи плинове и узрокује надутост.

Грах и лећа

Грах и лећа познати су као храна која узрокује плинове. Иако имају више него довољно протеина, садрже и шећере и влакна која ваше тијело не може апсорбовати. Тај недостатак апсорпције доводи до плинова и надутости.

Комбинирајте махунарке с лако пробављивим цјеловитим житарицама, попут риже или квиноје, и пијте пуно воде. Ваше ће се тијело с временом навикнути на храну богату влакнима, што може ублажити ваше симптоме.

Млијечни производи

Ако осјећате надутост након неколико кришки сира или зд‌јеле житарица с млијеком, могуће је да сте интолерантни на лактозу. Особе које не подносе лактозу немају потребне ензиме за разградњу лактозе (шећера који се налази у млијечним производима). Када се то догоди, могу се створити плинови и изазвати надутост.

Одаберите алтернативе без лактозе или без млијечних производа. Можете испробати и таблете лактазе које вам помажу у пробави хране с лактозом.

Газирана пића

Газирана пића попут соде и газиране воде садрже угљиков диоксид. Тај се плин ослобађа у цријевима, што може довести до притиска, заробљеног зрака и отицања трбуха.

Храна с високим уд‌јелом натрија

Конзумирање хране с високим уд‌јелом натрија може изазвати задржавање воде и надутост. Избјегавање натрија није тако једноставно као некориштење сољенке. Натриј се може наћи у већини прерађене и пакиране хране, укључујући супе, хљеб и брзу храну.

Замјене за шећер

Шећерни алкохоли или полиоли налазе се у намирницама попут бобичастог воћа, карфиола и кукуруза. Такођер се користе као замјене за шећер или умјетна сладила у разним намирницама.

Примјери укључују: еритритол, изомалт, лактитол, малтитол, манитол, сорбитол и ксилитол. Познато је да код неких људи узрокују надутост.

Лук

Лук и бијели лук су пуни топљивих влакана званих фруктани. Тијело не пробавља добро фруктане. Неки људи имају интолеранцију на фруктане. Када фруктани ферментирају у цријевима, привлаче воду у дебело цријево, што узрокује плинове и надутост.

Јабуке

Јабуке нису само богате влакнима, већ садрже и фруктозу и сорбитол. То су шећери који се налазе у воћу које многи људи не подносе, што може довести до плинова и надутости.

Лубеница

Попут јабука, лубенице имају висок удио фруктозе, с отприлике 10 грама у само једној кришки. Неки људи могу имати и насљедну интолеранцију на фруктозу или малапсорпцију фруктозе. Обоје може узроковати надутост након конзумирања фруктозе.

Храна с високим уд‌јелом фруктозе такођер може погоршати симптоме синдрома иритабилног цријева.

Житарице

Глутен је протеин који се налази у житарицама попут пшенице, јечма и ражи. Често се налази у хљебу, колачима или тјестенини.

Особе с целијакијом имају аутоимуни одговор (у којем имунолошки систем случајно напада сам себе) након конзумирања глутена. Друге особе могу имати осјетљивост на глутен која није повезана с целијакијом. И једни и други могу имати пробавне симптоме, укључујући надутост, након конзумирања глутена.

Шта вас још чини надутима

Осим одређене хране и пића, још неколико фактора може допринијети надутости, као што су: затвор, гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ), синдром иритабилног цријева (ИБС), рак јајника, преједање, прекомјерни раст бактерија у танком цријеву (СИБО), гутање зрака и дебљање, пише Кликс

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

здравље

стомак

надутост

Храна

шећер

масноћа

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Прехлада алергија

Здравље

Ублажите симптоме алергије једноставним кућним триковима

1 д

0
Дигитални приказ вируса који лебде у тамном простору.

Здравље

Да ли је у Српској регистрован хантавирус?

1 д

0
Докторица са црним ноктима и наочарима сједи за столом и куца на тастатури.

Здравље

Хрватска уводи нову генерацију тестирања на рак дебелог цријева

1 д

0
Шта је најбоље јести након буђења: Намирнице које дају највише енергије

Здравље

Шта је најбоље јести након буђења: Намирнице које дају највише енергије

1 д

0

  • Најновије

16

41

Метод машинског учења мапира неизвјесност сценарија биодиверзитета – веза са бигфутом

16

35

Тара Ђураш ученик генерације Гимназије Прњавор за школску 2022–2026. годину

16

32

Минић: Учинићемо све да Шмитове и Инцкове одлуке ставимо ван снаге

16

22

Епстинова жртва: Сексуално ме је злостављао док је био у кућном притвору

16

20

Минић: Српска има најнижу цијену горива у окружењу, одлука о подршци грађанима дала резултате

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner