Ове намирнице најчешће узрокују надутост и осјећај тежине

Надутост се најчешће манифестује као неугодан осјећај пуноће, притиска и нелагоде у трбуху након оброка.
Како наводи Health, једење одређених намирница може потакнути стварање плинова, успорити пробаву или изазвати интолеранцију на лактозу.
Крстасто поврће
Поврће, попут брокуле и купуса, садржи храњиве твари укључујући калциј, фолат, калиј те витамине Ц, Е и К. Ово поврће такођер рафинозу, која производи плинове и узрокује надутост.
Грах и лећа
Грах и лећа познати су као храна која узрокује плинове. Иако имају више него довољно протеина, садрже и шећере и влакна која ваше тијело не може апсорбовати. Тај недостатак апсорпције доводи до плинова и надутости.
Комбинирајте махунарке с лако пробављивим цјеловитим житарицама, попут риже или квиноје, и пијте пуно воде. Ваше ће се тијело с временом навикнути на храну богату влакнима, што може ублажити ваше симптоме.
Млијечни производи
Ако осјећате надутост након неколико кришки сира или здјеле житарица с млијеком, могуће је да сте интолерантни на лактозу. Особе које не подносе лактозу немају потребне ензиме за разградњу лактозе (шећера који се налази у млијечним производима). Када се то догоди, могу се створити плинови и изазвати надутост.
Одаберите алтернативе без лактозе или без млијечних производа. Можете испробати и таблете лактазе које вам помажу у пробави хране с лактозом.
Газирана пића
Газирана пића попут соде и газиране воде садрже угљиков диоксид. Тај се плин ослобађа у цријевима, што може довести до притиска, заробљеног зрака и отицања трбуха.
Храна с високим удјелом натрија
Конзумирање хране с високим удјелом натрија може изазвати задржавање воде и надутост. Избјегавање натрија није тако једноставно као некориштење сољенке. Натриј се може наћи у већини прерађене и пакиране хране, укључујући супе, хљеб и брзу храну.
Шећерни алкохоли или полиоли налазе се у намирницама попут бобичастог воћа, карфиола и кукуруза. Такођер се користе као замјене за шећер или умјетна сладила у разним намирницама.
Примјери укључују: еритритол, изомалт, лактитол, малтитол, манитол, сорбитол и ксилитол. Познато је да код неких људи узрокују надутост.
Лук
Лук и бијели лук су пуни топљивих влакана званих фруктани. Тијело не пробавља добро фруктане. Неки људи имају интолеранцију на фруктане. Када фруктани ферментирају у цријевима, привлаче воду у дебело цријево, што узрокује плинове и надутост.
Јабуке
Јабуке нису само богате влакнима, већ садрже и фруктозу и сорбитол. То су шећери који се налазе у воћу које многи људи не подносе, што може довести до плинова и надутости.
Лубеница
Попут јабука, лубенице имају висок удио фруктозе, с отприлике 10 грама у само једној кришки. Неки људи могу имати и насљедну интолеранцију на фруктозу или малапсорпцију фруктозе. Обоје може узроковати надутост након конзумирања фруктозе.
Храна с високим удјелом фруктозе такођер може погоршати симптоме синдрома иритабилног цријева.
Житарице
Глутен је протеин који се налази у житарицама попут пшенице, јечма и ражи. Често се налази у хљебу, колачима или тјестенини.
Особе с целијакијом имају аутоимуни одговор (у којем имунолошки систем случајно напада сам себе) након конзумирања глутена. Друге особе могу имати осјетљивост на глутен која није повезана с целијакијом. И једни и други могу имати пробавне симптоме, укључујући надутост, након конзумирања глутена.
Осим одређене хране и пића, још неколико фактора може допринијети надутости, као што су: затвор, гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ), синдром иритабилног цријева (ИБС), рак јајника, преједање, прекомјерни раст бактерија у танком цријеву (СИБО), гутање зрака и дебљање, пише Кликс
