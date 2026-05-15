Ублажите симптоме алергије једноставним кућним триковима

15.05.2026 12:31

Многи људи који пате од алергија окрећу се антихистаминицима, спрејевима за нос или пилулама како би ублажили симптоме, али постоји много више начина за ублажавање иритације.

Неки од њих укључују кориштење свакодневних предмета умјесто лијекова.

Алергије на полен се погоршавају у прољеће, али нивои полена могу бити високи и љети, што може бити изузетно фрустрирајуће. Свраб у очима, сузне очи, стално кијање, запушен и цурење носа дефинитивно могу да вам покваре дан.

Око 25 одсто Европљана има неку врсту алергије, а стручњаци очекују да ће се та бројка повећати на 50 одсто у наредних 10 година. Пошто сезона поленске грознице траје до почетка октобра, ево шест трикова које можете користити да бисте себи олакшали живот:

Вазелин

Производ који се може користити за суве усне, смањење тамних кругова или испуцале коже, а могу га користити и особе које пате од алергија. Вазелин може дјеловати као баријера која помаже у заробљавању полена и других алергена прије него што дођу до ваших ноздрва. Заштитите се наношењем танког слоја на ноздрве.

Кесице чаја

Можете извући максимум из свог јутарњег ритуала тако што ћете поново употријебити кесицу чаја и оставити је у фрижидеру преко ноћи. Кесица чаја може дјеловати као хладна облога и помоћи у смиривању иритације и смањењу отока око очију.

Алтернативно, можете користити кришке краставца.

Маске за лице

Ношење маске за лице може дјеловати као заштитна баријера за полен и смањити количину коју особа може удахнути. Истраживања су показала да такође може смањити симптоме алергијског ринитиса повећањем влажности ваздуха који се удише током ношења.

Држите прозоре затворене

Избјегавајте отварање прозора у раним јутарњим сатима (отприлике од изласка сунца до 10–11 часова) и често поново у касним поподневним сатима, када се ваздух поново „подигне“ и полен лакше кружи, преноси Ординација.вечерњи.хр

Истуширајте се

Покушајте да се истуширате хладном водом након што сте ушли споља и пресвучете се како бисте испрали полен. Стручњаци су позвали људе да избегавају туширање врућом водом јер то може погоршати симптоме поленске грознице.

Широке наочаре за сунце

Овај модни додатак може помоћи у заштити очију од алергена и честица загађивача. Важно је да штите очи и бочне стране.

