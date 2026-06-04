Logo
Large banner

Звијезде отварају новчаник: Ових пет знакова очекује прави финансијски цунами

Аутор:

АТВ
04.06.2026 22:00

Коментари:

0
Особа избацује велику количину пара из кофера на сто.
Фото: Pexels

Астролози најављују период у којем би поједини хороскопски знакови могли да осјете право финансијско олакшање кроз неочекиване новчане добитке, рјешавање старих дуговања и уносне пословне прилике.

Ако сте дуго чекали да се ваш труд коначно исплати, звијезде поручују да је за неке знакове дошло вријеме за позитивне промјене на финансијском плану.

Бик: Вријеме је за наплату уложеног труда

Биковима се отвара период у којем би дугогодишњи рад, стрпљење и упорност коначно могли донијети конкретну зараду.

Могући су нови пословни пројекти, али и сарадње са људима са којима сте већ раније радили.

Астролози савјетују да прегледате старе уговоре, документацију или пријаве јер бисте могли пронаћи заостали новац или бонус који сте заборавили.

Вага: Зарада кроз креативност и стил

Ваге би у наредним данима могле успјешно да уновче свој осјећај за естетику, љепоту и креативност.

Највише користи могу имати они који се баве умјетношћу, дизајном, трговином или савјетодавним пословима.

Посебно важан тренутак могао би да се догоди средином седмице када једна порука или телефонски позив отворе врата профитабилној сарадњи.

Лав: Вријеме за напредовање

Лавовима предстоји период у којем би њихове лидерске способности коначно могле бити препознате.

Могуће је унапређење, преузимање важног пројекта или понуда за боље плаћен посао.

Астролози поручују да Лавови не треба да потцјењују своју вриједност и да слободно траже оно што заслужују.

Шкорпија: Интуиција води до новца

Шкорпије ће се у наредним данима највише ослањати на своју интуицију.

Могући су позитивни помаци када је ријеч о насљедству, поврату пореза, инвестицијама или новцу који је дуго био на чекању.

Савјет за припаднике овог знака јесте да не откривају прерано своје планове и финансијске потезе.

Дискреција би могла бити кључ успјеха.

Јарац: Паметни потези доносе сигурност

Јарчеви улазе у период у којем ће хладна логика и добро планирање донијети најбоље резултате.

Пред њима су важне финансијске одлуке које би дугорочно могле да обезбиједе стабилније приходе.

Ово је повољан тренутак за улагања, куповину некретнине или доношење пословних одлука које ће се исплатити у мјесецима који долазе.

Седмица великих финансијских прилика

Према астролошким прогнозама, наредни дани могли би донијети значајне промјене за припаднике ових знакова.

Ипак, стручњаци за астрологију подсјећају да је, осим повољних планетарних утицаја, за успјех и даље најважнија спремност да препознате прилику и искористите је на прави начин, преноси Директно.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

Паре

новчани хороскоп

Хороскоп 2026

астрологија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Војска војници парада

Србија

Познато ко је убио српског војника у Либану

2 ч

0
Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ

Република Српска

Цвијановић: Прича саздана од силних манипулација почиње да се распада

2 ч

0
Театар фест, Бањалука

Култура

Свечано отворен Театар фест "Петар Кочић": Празник културе у Бањалуци

2 ч

0
ТТ таблице

Ауто-мото

Шта значе ТТ таблице које многи мијешају са МТ

2 ч

0

Више из рубрике

Сат

Занимљивости

Дан на Земљи би могао да се продужи на 25 сати

1 д

1
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Занимљивости

Да ли жене морају да носе мараму у цркви: Свештеник дао одговор на питање које мучи многе вјернице

1 д

0
Особа избацује велику количину пара из кофера на сто.

Занимљивости

Ако имате овај број у датуму рођења, суђено вам је да будете богати

1 д

0
Сандук сахрана цвијеће обичаји

Занимљивости

Шта се заиста дешава са душом у првих 40 дана након смрти?

1 д

0

  • Најновије

23

41

Путин се хитно огласио и подсјетио Зеленског на болну чињеницу

23

04

Реаговала полиција: Појавио се снимак туче инфлуенсерки

22

59

Нестала Сафета из БиХ, полиција хитно тражи помоћ грађана

22

54

Скандал у епархији: Оставила мужа и дјецу због свештеника заводника

22

52

Војислав Савић честитао рођендан АТВ-у

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner