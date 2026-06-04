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Познато ко је убио српског војника у Либану

Аутор:

АТВ
04.06.2026 21:56

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Војска војници парада
Фото: Танјуг/АП

Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) објавиле су извјештај након што је током ноћи извршен напад на припаднике Уједињених нација у јужном Либану.

У том нападу погинуо је припадник Војске Србије Милован Јовановић.

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"Хезболах је испалио минобацачке гранате које су погодиле положаје УНИФИЛ и убиле припадника особља УН у јужном Либану", наводи се у саопштењу ИДФ и додаје:

"Током ноћи, Хезболах је испалио неколико минобацачких граната које су пале унутар положаја снага УНИФИЛ у области Дибин у јужном Либану - убивши једног припадника особља УН и ранивши двојицу. Испитивање путање лансирања јасно указује да је ватру извела терористичка организација Хезболах".

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Подсјећамо, припадник Војске Србије старији водник Милован Јовановић, који је био ангажован у саставу мировних снага Уједињених нација у Либану, преминуо је јутрос од посљедица рањавања изазваног падом пројектила на базу УН у којој су смјештене мировне снаге, укључујући и дио српског контингента.

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Подијели:

Тагови :

Милован Јовановић

Војска Србије

Израел

Либан

Хезболах

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