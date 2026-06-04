Познато ко је убио српског војника у Либану

Аутор:АТВ
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Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) објавиле су извјештај након што је током ноћи извршен напад на припаднике Уједињених нација у јужном Либану.
У том нападу погинуо је припадник Војске Србије Милован Јовановић.
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"Хезболах је испалио минобацачке гранате које су погодиле положаје УНИФИЛ и убиле припадника особља УН у јужном Либану", наводи се у саопштењу ИДФ и додаје:
"Током ноћи, Хезболах је испалио неколико минобацачких граната које су пале унутар положаја снага УНИФИЛ у области Дибин у јужном Либану - убивши једног припадника особља УН и ранивши двојицу. Испитивање путање лансирања јасно указује да је ватру извела терористичка организација Хезболах".
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Подсјећамо, припадник Војске Србије старији водник Милован Јовановић, који је био ангажован у саставу мировних снага Уједињених нација у Либану, преминуо је јутрос од посљедица рањавања изазваног падом пројектила на базу УН у којој су смјештене мировне снаге, укључујући и дио српског контингента.
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