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Стадо оваца буквално "испарило" из воћњака: Породица из Крагујевца на мукама

Аутор:

АТВ
04.06.2026 17:34

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Стадо оваца буквално "испарило" из воћњака: Породица из Крагујевца на мукама
Фото: Pixabay

Породицу из Великог Шења код Крагујевца задесила је велика мука након што су открили да им је нестало 14 оваца.

У питању је девет старијих оваца и пет јагњади.

У разговору за Телеграф, власница одбјеглог стада, Мирјана, открила нам је детаље у вези са њиховим нестанком.

"Овце су биле у воћњаку када су нестале. Када смо кренули да их затворимо, оне су изашле и од тада не можемо да их пронађемо. Још увијек трагамо за њима", објаснила је Мирјана.

Она је додала и да не сумњају да их је неко отјерао, већ да су овце саме одлутале.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Овце

Нестанак

Крагујевац

сточарство

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