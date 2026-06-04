Стадо оваца буквално "испарило" из воћњака: Породица из Крагујевца на мукама

Аутор:АТВ
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Породицу из Великог Шења код Крагујевца задесила је велика мука након што су открили да им је нестало 14 оваца.
У питању је девет старијих оваца и пет јагњади.
У разговору за Телеграф, власница одбјеглог стада, Мирјана, открила нам је детаље у вези са њиховим нестанком.
"Овце су биле у воћњаку када су нестале. Када смо кренули да их затворимо, оне су изашле и од тада не можемо да их пронађемо. Још увијек трагамо за њима", објаснила је Мирјана.
Она је додала и да не сумњају да их је неко отјерао, већ да су овце саме одлутале.
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