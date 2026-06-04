Стевандић након сједнице ПИК-а: Хоће ли Бошњаци схватити?

Аутор:АТВ
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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић истакао је да је крах преговора о избору високог представника најбољи доказ бесмисла његовог постојања.
"Велики се боре ко ће прогурати свога кандидата. Боре се за своје, а не интересе БиХ, народа или ентитета. Хоће ли Бошњаци схватити, па се договарати са нама или им је србофобија сврха и циљ?", написао је Стевандић на "Иксу".
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Подјеле у ПИК-у: За сада без одлуке о кандидату за високог представника
Политички директори земаља чланица Управног одбора Савјета за провођење мира на дводневној сједници у Сарајеву нису успјели да дођу до консензуса када је ријеч о кандидату за високог представника, иако то није у њиховој надлежности, те су одлуку о томе одгодили до краја мјесеца.
Именовање високог представника требало би да услиједи до краја јуна, а током дводневне расправе издвојила су се имена два кандидата - италијанског дипломате Антонија Занардија Ландија, кога је предложила Италија уз подршку Сједињених Држава, те Француза Ренеа Троказа, кога је предложила Француска, уз подршку Њемачке и Велике Британије, преносе федерални медији.
Крах преговора о избору високог представника најбољи је доказ бесмисла његовог постојања.— Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) June 4, 2026
Велики се боре ко ће прогурати свога кандидата.Боре се за своје а не интересе БиХ, народа или ентитета.
Хоће ли Бошњаци схватити, па се договарати са нама или им је србофобија сврха и циљ?
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