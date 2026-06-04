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Стевандић након сједнице ПИК-а: Хоће ли Бошњаци схватити?

Аутор:

АТВ
04.06.2026 17:33

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Предсједник НСРС Ненад Стевандић
Фото: АТВ

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић истакао је да је крах преговора о избору високог представника најбољи доказ бесмисла његовог постојања.

"Велики се боре ко ће прогурати свога кандидата. Боре се за своје, а не интересе БиХ, народа или ентитета. Хоће ли Бошњаци схватити, па се договарати са нама или им је србофобија сврха и циљ?", написао је Стевандић на "Иксу".

ПИК, сједница

БиХ

Подјеле у ПИК-у: За сада без одлуке о кандидату за високог представника

Политички директори земаља чланица Управног одбора Савјета за провођење мира на дводневној сједници у Сарајеву нису успјели да дођу до консензуса када је ријеч о кандидату за високог представника, иако то није у њиховој надлежности, те су одлуку о томе одгодили до краја мјесеца.

Именовање високог представника требало би да услиједи до краја јуна, а током дводневне расправе издвојила су се имена два кандидата - италијанског дипломате Антонија Занардија Ландија, кога је предложила Италија уз подршку Сједињених Држава, те Француза Ренеа Троказа, кога је предложила Француска, уз подршку Њемачке и Велике Британије, преносе федерални медији.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ненад Стевандић

ПИК БиХ

Савјет за провођење мира

Савјет за имплементацију мира

високи представник

Бошњаци

ОХР

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