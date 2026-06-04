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Амиџић: Алтернативна телевизија израсла у важан дио јавног живота Републике Српске

Аутор:

АТВ
04.06.2026 13:50

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Срђан Амиџић, министар финансија у Савјету министара БиХ
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Поводом 29 година постојања и рада Алтернативне телевизије, упућујем искрене честитке директору, уредништву и свим запосленима, уз признање за ваш допринос професионалном, правовременом и одговорном информисању јавности, навео је у честитки Срђан Амиџић министар финансија и трезора у Савјету министара.

"Трајање, препознатљивост и повјерење гледалаца најбоља су потврда професионалног, посвећеног и одговорног рада.

Током свог досадашњег рада Алтернативна телевизија израсла је у препознатљиву медијску кућу и важан дио јавног живота Републике Српске.

Ова годишњица прилика је да се ода признање свима који су својим радом, знањем и професионалним ангажманом допринијели развоју и угледу Алтернативне телевизије.

Хвала Вам на сарадњи током претходних година и желим Вам да и у будућности наставите да остварујете успјехе достојне угледа који сте изградили", поручио је Амиџић у честитки.

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Подијели:

Тагови :

Срђан Амиџић

АТВ 29 година

рођендан

Честитка

Коментари (2)
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