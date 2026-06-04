Амиџић: Алтернативна телевизија израсла у важан дио јавног живота Републике Српске

Аутор:АТВ
Коментари:2
Поводом 29 година постојања и рада Алтернативне телевизије, упућујем искрене честитке директору, уредништву и свим запосленима, уз признање за ваш допринос професионалном, правовременом и одговорном информисању јавности, навео је у честитки Срђан Амиџић министар финансија и трезора у Савјету министара.
"Трајање, препознатљивост и повјерење гледалаца најбоља су потврда професионалног, посвећеног и одговорног рада.
Током свог досадашњег рада Алтернативна телевизија израсла је у препознатљиву медијску кућу и важан дио јавног живота Републике Српске.
Ова годишњица прилика је да се ода признање свима који су својим радом, знањем и професионалним ангажманом допринијели развоју и угледу Алтернативне телевизије.
Хвала Вам на сарадњи током претходних година и желим Вам да и у будућности наставите да остварујете успјехе достојне угледа који сте изградили", поручио је Амиџић у честитки.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
19
16
16
16
12
16
11
16
05
Тренутно на програму