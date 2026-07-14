Au Revoir рекоше Шпанци: Фурија у финалу Мундијала

Аутор:Стеван Лулић
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Au Revoir (збогом), рекли су фудбалери Шпаније својим колегама из Француске у првом полуфиналу Свјетског првенства.
Шпанија је славила резултатом 2:0 и тако дошла надомак освајања Мундијала.
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Јако лијеп фудбал показала је Шпанија, иако је на почетку са обје стране изгледало веома опрезно.
До предности Фурија долази у 22. минуту. Дињ је на јако глуп начин згријешио пенал. Није видио Јамала који је прошао иза леђа, хтио је да испуца лопту, али је захватио и Јамала, те је главни арбитар одмах показао на бијелу тачку.
Одговорност је преузео Микел Ојарзабал и био сигуран. Мањан је погодио страну али је био немоћан.
Гол је Шпанцима послужио као вјетар у једра те су наставили у истом ритму, док су Французи покушавали да се врате у игру.
Међутим, до краја првог дијела нисмо видјели више ниједан гол.
У другом полувремену Шпанија није посустајала, што јој се исплатило у 58. минуту.
Дани Олмо је сјајно прочитао ситуацију и пронашао Педра Пороа маштовитим пасом у казненом простору. Поро је из прве шутирао прецизно и погодио десну страну гола.
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Само два минута касније Фурија поново дрма гол противника.
Јамал је сјајно примио лопту, наштимао се и погодио, али је заставица била високо подигнута те је гол поништен.
Покушавали су Французи да се врате, али није им то полазило "за ногом", баш као ни Шпанцима да увећају предност те је са 2:0 Фурија отишла у финале.
Тамо ће се за "фудбалску богињу" борити против бољег из другог полуфинала између Енглеске и Аргентине.
Тај меч је на програму у сриједу од 21 сат по нашем времену.
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