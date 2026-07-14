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Пренос Левски - Борац: Шок за Борац на старту другог полувремена

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026
19:31=>20:43

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Левски - Борац
Фото: АТВ

Левски и Борац од 19:30 сати у Софији играју реванш утакмицу првог кола квалификација за Лигу шампиона.

Прва утакмица у Бањалуци је завршена резултатом 1:1 тако да ће одлука о путнику у другу фазу пасти у Софији.

Од првог минута на терен ће истрчати Никола Ћетковић, Абел Пасквал, Синиша Саничанин, Лука Јуричић, Амер Хирош, Себастијан Херера, Милош Јојић, Виктор Роган, Немања Јакшић, Стефан Савић, Санди Огринец.

ПРЕНОС УЖИВО

Друго полувријеме

53' - Брзо се Борац придигао након примљеног гола. Извели су Бањалучани корнер, а лопта се одбила до Хироша који сјајно шутира, али је ипак био непрецизан.

49' - Шок за Борац на старту другог дијела. Левски води 1:0. Роган прави несхватљиву грешку коју користи Око Флекс и доноси предност домаћину

46' - Почело је друго полувријеме. Одлучујућих 45 минута је пред нама.

Прво полувријеме

45+1' - Крај првог полувремена. Одлука о путнику у друго коло квалификација за Лигу шампиона пашће у посљедњих 45 минута овог двомеча.

45' - Нови жути картон за Борац. Херера је закаснио са стартом и заслужио казну.

35' - Нова прилика за Борац. Санди Огринец је распалио по лопти, али је она отишла поред десне стативе.

30' - Прва права прилика за Борац. Стефан Савић је снажно шутирао, али за мало је био непрецизан и лопта је прозујала поред гола.

25' - Сержињо силовито шутира, али се лопта одбија у корнер.

24' - Оливер Камдем је примио пас, али није стигао ништа направити прије сјајне реакције одбране Борца. Судија је свирао корнер, након којег су Бањалучани отклонили опасност.

18' - Први жути картон. У редовима Борца пожутио је Саничанин.

Левски - Борац
Левски - Борац

14' - Армстронг Око-Флекс је примио центаршут из слободног ударца и упутио шут, али није био довољно прецизан и лопта је отишла лијево од гола.

11' - Огринец прави фаул у близини шеснаестерца. Снажно шутира Бала, али погађа само живи зид

5' - Левски први долази до прилике, иако не баш изгледне. Маикон је шутирао, али му је обрана Борца блокирала шут.

1' - Почела је утакмица у Софији.

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