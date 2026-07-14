Пренос Левски - Борац: Шок за Борац на старту другог полувремена

Аутор:АТВ редакција
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Левски и Борац од 19:30 сати у Софији играју реванш утакмицу првог кола квалификација за Лигу шампиона.
Прва утакмица у Бањалуци је завршена резултатом 1:1 тако да ће одлука о путнику у другу фазу пасти у Софији.
Од првог минута на терен ће истрчати Никола Ћетковић, Абел Пасквал, Синиша Саничанин, Лука Јуричић, Амер Хирош, Себастијан Херера, Милош Јојић, Виктор Роган, Немања Јакшић, Стефан Савић, Санди Огринец.
53' - Брзо се Борац придигао након примљеног гола. Извели су Бањалучани корнер, а лопта се одбила до Хироша који сјајно шутира, али је ипак био непрецизан.
49' - Шок за Борац на старту другог дијела. Левски води 1:0. Роган прави несхватљиву грешку коју користи Око Флекс и доноси предност домаћину
46' - Почело је друго полувријеме. Одлучујућих 45 минута је пред нама.
45+1' - Крај првог полувремена. Одлука о путнику у друго коло квалификација за Лигу шампиона пашће у посљедњих 45 минута овог двомеча.
45' - Нови жути картон за Борац. Херера је закаснио са стартом и заслужио казну.
35' - Нова прилика за Борац. Санди Огринец је распалио по лопти, али је она отишла поред десне стативе.
30' - Прва права прилика за Борац. Стефан Савић је снажно шутирао, али за мало је био непрецизан и лопта је прозујала поред гола.
25' - Сержињо силовито шутира, али се лопта одбија у корнер.
24' - Оливер Камдем је примио пас, али није стигао ништа направити прије сјајне реакције одбране Борца. Судија је свирао корнер, након којег су Бањалучани отклонили опасност.
18' - Први жути картон. У редовима Борца пожутио је Саничанин.
14' - Армстронг Око-Флекс је примио центаршут из слободног ударца и упутио шут, али није био довољно прецизан и лопта је отишла лијево од гола.
11' - Огринец прави фаул у близини шеснаестерца. Снажно шутира Бала, али погађа само живи зид
5' - Левски први долази до прилике, иако не баш изгледне. Маикон је шутирао, али му је обрана Борца блокирала шут.
1' - Почела је утакмица у Софији.
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