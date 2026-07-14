Све што вам треба је интернет: Ево гдје гледати пренос меча Левски - Борац

Аутор:АТВ редакција
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Иако је навијаче бањалучког Борца разочарала вијест да домаће ТВ куће и канали попут Арене Спорт или РТРС-а нису успјели осигурати ТВ права за реванш утакмицу првог кола квалификација за Лигу шампиона против Левског у Софији, навијачи и љубитељи фудбала у БиХ ипак имају алтернативне начине да испрате овај изузетно важан меч.
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Спас за све који желе пратити сусрет уживо биће поједини интернет линкови, пише портал "Независне".
Неке од стримова можете пронаћи кликом ОВДЈЕ, ОВДЈЕ, ОВДЈЕ или ОВДЈЕ.
Осим тога, текстуални пренос утакмице уживо можете пратити на порталу АТВ-а.
Очекује се да ће се активни стримови појавити на различитим спортским платформама и друштвеним мрежама непосредно пред сам почетак утакмице.
Фудбалери Борца и Левског данас, 14. јула, од 19.30 у Софији играју реванш утакмицу првог кола квалификација за Лигу шампиона.
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