Погледајте атмосферу испред стадиона ''Георги Аспарухов'' уочи утакмице Левски - Борац

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери бањалучког Борца од 19:30 часова играју реванш меч првог кола квалификација за Лигу шампиона против Левског из Софије.
Први меч у Бањалуци је завршен резултатом 1:1, тако да ће црвено-плави имати лијепе шансе да се домогну наредне рунде.
Све је спремно за меч на стадиону "Геогри Аспарухов" у Софији.
Екипа АТВ је у Бугарској и прати сва дешавања око ове, за Борац изузетно важне, утакмице.
Навијачи су увелико почели да пристижу на стадион, а у видео прилогу можете погледати атмосферу коју је забиљежио наш репортер.
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