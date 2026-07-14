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Погледајте атмосферу испред стадиона ''Георги Аспарухов'' уочи утакмице Левски - Борац

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 18:19

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Атмосфера испред стадиона пред меч Левски - Борац
Фото: АТВ

Фудбалери бањалучког Борца од 19:30 часова играју реванш меч првог кола квалификација за Лигу шампиона против Левског из Софије.

Први меч у Бањалуци је завршен резултатом 1:1, тако да ће црвено-плави имати лијепе шансе да се домогну наредне рунде.

Све је спремно за меч на стадиону "Геогри Аспарухов" у Софији.

Екипа АТВ је у Бугарској и прати сва дешавања око ове, за Борац изузетно важне, утакмице.

Навијачи су увелико почели да пристижу на стадион, а у видео прилогу можете погледати атмосферу коју је забиљежио наш репортер.

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