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Пронађен мртав судија који је избачен са Мундијала

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 16:32

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Пронађен мртав судија који је избачен са Мундијала
Фото: Pixabay

Холандски судија Роб Диперинк умро је у 38. години, а овај арбитар је недавно дошао у центар пажње јер је био уклоњен са списка арбитара за Свјетско првенство.

Упркос томе што је лондонска полиција одбацила оптужбе за се*суални напад због којих је био под истрагом, Диперинк није отишао на Мундијал, а локална полиција је у понедјељак покренула истрагу послије његове смрти јер је пронађен на улици.

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Диперинк је годинама судио у најквалитетнијој лиги у Холандији, дебитовао је 2017. године, а на међународној сцени је познатији као ВАР асистент. Био је и на Европском првенству 2024. године, а каријеру му је обиљежио скандал јер га је ФИФА избацила са листе.

Зашто је Диперинк избачен

Диперинк, који је био одређен за ВАР судију на турниру, нашао се у центру пажње након што је у априлу у Кројдону пријављен за наводни се*суални напад на малољетника.

Истрага је покренута, али је случај убрзо затворен.

"ФИФА може да потврди да је Роб Диперинк уклоњен са листе судија за Свјетско првенство", стоји у кратком саопштењу свјетске куће фудбала које је пренио "Атлетик".

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Метрополитанска полиција у Лондону је потврдила да неће бити даљих поступака против холандског арбитра. У саопштењу се наводи да је спроведена детаљна истрага, укључујући преглед снимака са надзорних камера и дигиталних уређаја, али да "праг доказа није испуњен".

Упркос томе, ФИФА је остала при својој одлуци, што је изазвало велико разочарање у Холандији. Сам Диперинк је за холандски "Де Телеграф" изјавио да је погрешно оптужен и да је од почетка у потпуности сарађивао са надлежним органима.

"Дубоко сам ожалошћен што сам погрешно оптужен. Оптужбе су одбачене веома брзо након темељне истраге. ФИФА, УЕФА и КНВБ су од почетка имали пуну транспарентност са моје стране", рекао је Диперинк и додао:

"Наравно да сам разочаран што нећу бити на Свјетском првенству".

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Подршку судији пружио је и Краљевски холандски фудбалски савез (КНВБ), истичући важност правичног поступка.

"Посвећени смо безбједној и фер фудбалској култури. Ипак, важно је да људи не буду унапријед осуђени. Полиција у Уједињеном Краљевству затворила је случај, а Роб Диперинк је од почетка у потпуности сарађивао",саопштио је Савез, преноси "Спортал".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Судија пронађен мртав

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Роб Диперник

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