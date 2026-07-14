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Красимир Балаков за АТВ: Левски има сјајну подршку, али не отписујем Борац

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 15:30

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Красимир Балков
Фото: АТВ

Цијела Бугарска бруји о реванш утакмици између Левског и Борца, јер је коначно главни град Софија дочекао шампионску титулу, а затим и квалификације најбољег европског клупског такмичења.

Имун није остао ни Красимир Балаков, један од најбољих фудбалера у историји своје земље.

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Наш Андреј Кнежевић разговарао је у Софији са чланом легендарне бугарске генерације из 1994. године, која је била четврта на Свјетском првенству у Америци.

Екипа АТВ-а посјетила је Балакова у његовом ресторану у бугарској пријестоници.

Јасно, некадашњи фудбалер Штутгарта у којем је провео најбоље дане своје каријере, навија за побједу шампиона своје земље.

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"Левски има предност, своје навијаче и атмосферу која је на стадиону одлична. Имају понајбољу подршку у Бугарској. Екипа је добра, на клупи је квалитетан тренер. Основа тима је перфектна, али у фудбалу се све дешава на терену. Морамо сачекати да крај меча, ипак мислим да Левски иде даље. У фудбалу је све могуће, не смијемо никог да отпишемо", рекао је Балаков за АТВ.

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