Еуфорија у Софији, ''црвено-плави'' имају серум за Левски: Борац на европској раскрсници

Аутор:Иван Драгичевић
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Пред фудбалерима Борца је нови европски испит, један од највећих у посљедњих неколико година. Шампион Бугарске Левски не само да је фаворит у реваншу након Бањалучких 1:1, већ ће на свом распродатом стадиону имати велики вјетар у леђа са трибина.
Први меч је показао да је Левски тим са озбиљним намјерама у Европи. Послије 14 година доминације Лудогореца, титула се коначно вратила у Софију. Незапамћена еуфорија тресе главни град Бугарске, бар овај дио који је ближи Левском. Не смије се изоставити велика навијачка база најтрофејнијег клуба ЦСКА, с којим је Саша Илић прије двије сезоне, стао на пенал од титуле.
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Левски је успио оно што градски ривал није. Са легијом странаца и шпанским тренером на клупи, овај клуб циља врхунске резултате. Бугарски фудбал иде према напријед, коначно је неко стао на реп Лудогорецу који годинама биљежи добре резултате у Европи.
С друге стране, Борац не смије да зазире од ривала. Поштовање свакако мора да постоји, али ништа више од тога. Борац иза себе има побједе против Клужа, Апоела, Ласка, Олимпије, изједначене утакмице са Ференцварошом и бечким Рапидом те богато искуство које ривалу недостаје. Дијелови прве утакмице у Бањалуци, показали су да Борац може да се носи са много скупљим противником, али ће за успјех бити потребна максимална дисциплина, пожртвованост и прецизност.
За очекивати је да тренер гостију Винко Мариновић остане досљедан својој фудбалској филозофији. Домаћин ће сигурно у налетима тражити рани погодак који би им олкшао контролу утакмице те тако натјерао екипу Борца да заигра отворенији и офанзивнији фудбал. Кључ би управо могао да буде у том периоду игре, јер нема дилеме да ће гости бити оријентисани на одбрани свог гола те би своје ситуације на другој страни терена тражили из контри и прекида. Што дуже на семафору буде стајао почетни резултат, тако и Борчеве шансе постају веће.
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На средини терена црвено-плави имају преискусног Милоша Јојића који је навикао да дјелује у тандему са капитеном Срђаном Граховцем. Повреда кољена одвојила је Бањалучанина од терена, а Санди Огринец заузео је мјесто у стартних 11. Везни ред ће морати да одигра готово перфектан меч, а најкреативнији фудбалер Стефан Савић је човјек од кога се очекује да пакује лопте за Луку Јуричића те својим минијатурама направи разлику у предњем пољу, ближе голу Левског.
Утакмица на стадиону Герги Аспарух, пред 16.000 гледалаца, почиње у 19.30 часова. На центру је судија из енглеске Премијер лиге Ендру Медли. Занимљиво за њега, да је 2024. судио финале ФА купа између Манчестер јунајтеда и Манчестер ситија. Међу 16.000 гледалаца бише и завидан број Борчевих присталица који су превалили више од 700 километара како би били уз своје љубимце.
Побједник овог двомеча наставља пут у квалификацијама за Лигу шампиона и широм отвара врата главне фазе једног европског такмичења. Ривал ће бити Витбеск или Крајова. Поражени ће у друго коло Конференцијске лиге, гдје га чекају Петрокуб или Егнатија.
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