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УИО упозорила: Не правите ове грешке у захтјевима за подврат ПДВ-а

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 16:12

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Управни одбор Управе за индиректно опорезивање БиХ, Бањалука.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Закључно са 13. јулом 2026. године, у регионалне центре Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ запримљено је укупно 26 захтјева за поврат ПДВ-а за куповину првог стана, међу којима има комплетних, али и уочених непотпуних захтјева.

Речено је то за “Независне новине” из УИО БиХ, одакле додају да се најчешћи недостаци односе на некомплетну документацију за чланове породичног домаћинства за које се тражи поврат ПДВ-а на додатних 15 метара квадратних, предају неовјерених копија докумената, као и на недостављање потребних доказа и увјерења од стране пореских институција и институција надлежних за имовинско-правне односе.

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Што се тиче динамике предаје захтјева, биљежи се благи раст броја захтјева из дана у дан како се грађани ближе комплетирању своје документације, али је тренутно примјетно да је значајан број њих још увијек непотпун”, казали су из УИО БиХ.

Усијане линије

У односу на сам број захтјева, како додају из УИО, биљеже изузетно повећан број телефонских позива, упита путем електронске поште и личних долазака грађана у њихове регионалне центре, јер се активно распитују и желе поднијети исправне и комплетне захтјеве.

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“У том смислу позивамо заинтересовану јавност да све неопходне информације и услове прво провјере са службеницима или на званичној веб-страници УИО-а како би предали уредну документацију”, рекли су из ове институције.

Почетак исплате новца

Додали су да почетак исплате новца за уредне захтјеве директно зависи од других институција које Управи за индиректно опорезивање требају омогућити приступ својим електронским базама података.

“У наредним данима очекујемо потписивање меморандума о сарадњи и размјени података са пореским управама и институцијама надлежним за имовинско-правне односе, што ће омогућити бржу службену провјеру података, бржи испитни поступак, провјеру доказа и утврђивање чињеница, што све претходи доношењу рјешења о поврату”, кажу из УИО БиХ.

Гдје се захтјеви предају

Предаја захтјева за поврат ПДВ-а на прву купљену некретнину у БиХ почела је, подсјетимо, 8. јула.

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Пријем захтјева за поврат ПДВ-а почео је у регионалним центрима Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ, према сједишту продавца, у Бањалуци, Сарајеву, Тузли и Мостару, а рок за предају документације је до краја ове године.

“Право на поврат се односи на новоизграђене станове и новоизграђене куће које је купац купио директно од лица које је направило тај стан или кућу и који је порески обвезник, те је на тај промет платио ПДВ. Поврат се односи на све куповине које су извршене и укњижене након 12. априла 2025. године. Купац има право на поврат за 40 метара квадратних и за 15 метара квадратних по члану домаћинства”, рекла је раније Милица Видовић из Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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УИО БиХ

Правилник за поврат ПДВ-а

ПДВ

Право на поврат ПДВ-а

Поврат ПДВ-а за некретнину

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