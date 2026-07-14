ЕУ жели да створи нове "једнороге": У игри чак 80 милијарди евра

Аутор:АТВ редакција
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Европска инвестициона банка (ЕИБ) је објавила да Европска унија покреће инвестициони савез вриједан 80 милијарди евра како би помогла брзорастућим технолошким компанијама и повећала њихову способност да се такмиче са главним америчким и кинеским ривалима.
Нова иницијатива представља проширење програма „Европска иницијатива за технолошке шампионе“ (ЕТЦИ), којим управља Европски инвестициони фонд (ЕИФ), а намијењена је финансирању иновативних европских компанија у фази пословног ширења.
ЕИБ наводи да ће нови оквир ЕТЦИ омогућити учешће институционалних инвеститора, укључујући осигуравајуће куће, пензионе фондове, комерцијалне банке, управљаче имовином, фондације и националне развојне институције.
Међу приватним инвеститорима који су се до сада придружили иницијативи су данска Данске банка, шпански АлтамарКАМ, Банко Сантандер и ББВА, италијански управљачи имовином Азимут холдинг и Грин Ероу капитал и фондација Компанија ди Сан Паоло, док се укључивање додатних инвеститора очекује у каснијој фази.
ЕТЦИ 2.0 ће настојати да прикупи до 15 милијарди евра, што је готово четири пута више од износа првобитног фонда покренутог 2023. године, а очекује се да ће мобилисати укупно до 80 милијарди евра инвестиција за више од 1.500 европских компанија у фази убрзаног раста.
Коначна величина фонда биће одређена у другој половини 2026. године након завршетка прве рунде прикупљања средстава, а Групација ЕИБ уложиће до 1,25 милијарди евра.
ЕТЦИ 2.0 ће подржати велике европске фондове ризичног капитала, као и средње фондове са капиталом од преко 300 милиона евра. Очекује се да ће допринијети оснивању више од 100 фондова, укључујући до 45 великих фондова који ће инвестирати у технолошке компаније у фази раста.
Као дио иницијативе биће успостављена паневропска инвестициона платформа; њен циљ је да повеже инвеститоре са европским технолошким фондовима и пружи им бољи приступ информацијама о инвестиционим могућностима.
Средства ће бити усмјерена ка стратешким секторима као што су вјештачка интелигенција, биотехнологија, чисте технологије и одбрамбена технологија; ЕИБ наглашава да ће ЕТЦИ 2.0 допунити постојеће националне и европске иницијативе и допринијети јачању европског тржишта капитала.
Такође је напоменуто да је прва фаза ЕТЦИ до сада подржала 15 великих фондова који активно улажу у европске компаније у растућем обиму и допринијела развоју 12 европских једнорога – приватних компанија вриједних преко милијарду долара.
Предсједница Групације ЕИБ Надија Калвињо изјавила је да ова иницијатива има за циљ да уштеђевину претвори у инвестиције и подржи развој будућих технологија.
„Вријеме је да се повежу европска тржишта капитала, а Групација ЕИБ одговара на позив европских лидера конкретним инструментима за јачање конкурентности Европе“, рекла је Калвињо.
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