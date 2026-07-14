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Висок ризик у Грчкој: Највећи степен опасности на овим острвима

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 08:25

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Пламен ватре.
Фото: Pixabay

Грчке службе цивилне заштите су у стању појачане приправности због веома високог ризика од избијања и ширења шумских пожара у више дијелова земље, саопштио је Генерални секретаријат за цивилну заштиту Министарства за климатске кризе и цивилну заштиту.

Према мапи процјене ризика од пожара у Грчкој за данас, у неколико региона проглашен је веома висок ризик, односно четврти степен опасности, што значи да временски услови погодују брзом настанку и ширењу пожара, пренио је ЕРТ.

Највећи степен опасности проглашен је на острвима Хиос, Лезбос, Самос и Икарија, у области Додеканеза, као и у регионалним јединицама Ласити и Ираклион на Криту.

Висок ризик од пожара, односно трећи степен опасности, данас је на снази у Атици и у више других делова острвске и континенталне Грчке.

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Цивилна заштита позвала је грађане и посјетиоце да буду посебно опрезни и да избјегавају активности које могу изазвати пожар из нехата, укључујући спаљивање суве вегетације и биљног отпада, употребу алата који производе варнице, радове заваривања, коришћење роштиља на отвореном простору, као и бацање опушака.

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