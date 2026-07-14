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Руси извела жесток удар: На мети балистичких ракета погони за производњу оружја

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 07:45

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Руси извела жесток удар: На мети балистичких ракета погони за производњу оружја

Руске снаге су извеле ударе по војним индустријама у Украјини, саопштило је Министарство одбране Русије.

"Ноћас су Оружане снаге Руске Федерације извеле групне ударе високопрецизним оружјем дугог домета, ваздушног и копненог базирања, као и беспилотним летјелицама", наводи се у саопштењу.

Како су истакли, у Кијеву су погођена предузећа војне индустрије која учествују у развоју и производњи ракета различитих типова и беспилотних летелица, као и објекти лучке инфраструктуре у луци Јужни, у Одеској области, који се користе за истовар и складиштење горива и мазива намијењених Оружаним снагама Украјине.

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Тагови :

Украјина

Русија

Кијев

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