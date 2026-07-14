САД почињу поморску блокаду Ирана: Агенција УН против накнада за пролаз кроз Ормуз

Аутор:АТВ редакција
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Америчка војска почиње да спроводи поморску блокаду Ирана, саопштио је Заједнички центар за поморске информације, који предводи америчка морнарица.
Међународна поморска организација Уједињених нација (ИМО) навела је да се чврсто противи наплати накнада за пролаз кроз мореузе који се користе за међународну пловидбу.
Сједињене Америчке Државе ће, највјероватније, преузети контролу над Ормуским мореузом, обезбјеђивати безбједност пловидбе и почети да наплаћују таксу од 20 одсто на терет који пролази тим пловним путем, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.
Заједнички центар за поморске информације, који предводи америчка морнарица, такође је најавио да ће америчка војска у уторак почети да спроводи поморску блокаду Ирана.
Иран је, међутим, објавио да неће дозволити САД да се мијешају у управљање пловидбом кроз Ормуски мореуз, као и да ће сваки покушај америчке војске да организује пролазак бродова кроз мореуз ван рута које је одредио Техеран бити "одлучно спријечен".
У међувремену, ирански министар спољних послова Абас Аракчи изјавио је да је Трамп "апсолутно у праву и да ко год обезбјеђује безбједан и сигуран пролаз комерцијалних бродова кроз Ормуз треба да добије накнаду за ту услугу", али да ће то Техеран бити заувијек.
Агенција Уједињених нација за поморски саобраћај, истовремено, саопштила је да чека додатне информације САД о најављеним таксама за пловидбу кроз Ормуски мореуз, истичући да се чврсто противи таквим накнадама.
За то вријеме, генерални секретар Уједињених нација Антонио Гутерес изразио је дубоку забринутост због озбиљне ескалације и обновљених војних сукоба у региону Персијског залива, након што су САД и Иран наставили са још једним таласом међусобних напада.
(РТС)
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