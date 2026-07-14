Историјски успjех: "Мајкл" је први биографски филм који је зарадио милијарду долара

Аутор:АТВ редакција
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Филм „Мајкл“ званично је ушао у историју као први биографски филм који је на биоскопским благајнама зарадио милијарду долара.
Остварење које прати живот Мајкла Џексона доноси причу о успону једне од највећих звијезда свих времена, а главну улогу тумачи пјевачев братанац, Џафар Џексон. Радња филма обухвата период од самих почетака Мајклове каријере у групи Џексон 5, па све до чувене свјетске турнеје поводом албума „Бад“ крајем осамдесетих година прошлог вијека.
Након што је забиљежио најуспјешнији викенд отварања икада за један биографски филм, „Мајкл“ је наставио да ниже успјехе и убрзо постао најпрофитабилнији филм у свом жанру, чиме је са трона скинуо дотадашњег рекордера, филм „Опенхајмер“. Сада је званично потврђено да је укупна глобална зарада износи 1,001 милијарду долара (око 750 милиона фунти).
Поводом овог историјског успјеха, редитељ Антоан Фукуа изјавио је сљедеће:
„Достизање ове невјероватне прекретнице од милијарду долара са филмом ’Мајкл’ је тренутак који ме дубоко чини понизним и који слави неуморну посвећеност наших невјероватних продуцената, глумачке екипе, филмске екипе и партнера. Ово достигнуће припада свима који су се окупили са заједничком визијом да одају почаст једном од највећих умјетника које је свијет икада познавао. Дубоко сам захвалан публици широм света која је прихватила овај филм, појавила се у биоскопима и повезала се са овом причом кроз генерације и културе. Ова историјска прекретница је свједочанство трајне моћи биоскопа да нас уједини, и то је поглавље у историји филма које никада нећу заборавити.“
Сцена
Филм о Мајкл Џексону постао најпрофитабилнији биографски филм свих времена
Филм се завршава спектакуларним концертом на стадиону Вембли уз поруку: „Његова прича се наставља“. У складу са тим, већ је потврђено да ће филм добити наставак, мада он можда неће пратити директан хронолошки сљед догађаја након завршетка првог дјела.
Планирано је да се наставак позабави оптужбама за сексуално злостављање дјеце које су пратиле Џексона. Занимљиво је да су ови догађаји првобитно били дио сценарија за први филм, али је дошло до накнадних доснимавања и измјена. Наиме, откривена је клаузула у једном правном поравнању која забрањује Џексоновој породици и насљедницима (његовој заоставштини) да помињу једног од оптужитеља, Џордана Чендлера, што је приморало продукцију да коригује првобитни план.
(телеграф)
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