Четворо дјеце, два брака и једна велика љубав далеко од Холивуда

Аутор:АТВ редакција
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Глумац Сем Нил изненада је преминуо у Сиднеју у 78. години, а вијест о смрти звијезде „Јурског парка“ растужила је љубитеље филма широм свијета. Породица је саопштила да је глумчев одлазак био неочекиван, али и да је прије смрти успио да побиједи рак са којим се годинама борио.
Нил је преминуо окружен најближима, док узрок смрти није објављен. Иза себе је оставио четворо дјеце и осам унучади, који су за њега, далеко од камера и великих филмских премијера, представљали најважнији дио живота.
Иако је захваљујући улози доктора Алана Гранта постао једно од најпрепознатљивијих лица свјетске кинематографије, о његовој приватности није се много знало. Два брака, веза са познатом новинарком, син којег је упознао тек када је већ био одрастао и живот међу виноградима чинили су свијет који је глумац дуго чувао од радозналих погледа.
Глумицу Лису Хароу упознао је почетком осамдесетих година, током снимања филма „Предсказање 3: Коначни сукоб“, у којем је играо Демијена Торна. Њихов однос трајао је око десет година, а 1983. добили су сина Тима.
За разлику од славног оца, Тим није желио живот пред камерама. Остао је повезан са филмском индустријом, али је радио иза сцене, у секторима камере и расвјете на великим продукцијама.
Сем Нил је ријетко говорио о породичним односима, али су његови најближи истицали да је ван филмског сета био потпуно другачији од драматичних и често мрачних јунака које је играо. Тим га је својевремено описао као „најмање драматичну особу“ коју је могуће упознати.
На снимању трилера „Мртва тишина“, у којем је играо са Никол Кидман, Нил је упознао јапанску филмску шминкерку Норико Ватанабе. Вјенчали су се 1989. године, а двије године касније добили су кћерку Елену.
Глумац је прихватио и Норикину кћерку Маико из претходног односа, коју је усвојио и одгајао као своје дијете. Њихова породица зато није правила разлику између биолошке и усвојене дјеце, а Нил је Маико увијек сматрао својом кћерком.
Брак са Норико трајао је готово три деценије. Раздвојили су се 2017. године, без јавних свађа и међусобних оптужби, остајући досљедни одлуци да детаље приватног живота не износе пред медије.
Сем Нил је имао и сина Ендруа, који је рођен када је глумац био у раним двадесетим годинама и дат на усвајање.
Отац и син упознали су се тек 1994. године, када је Ендру већ био одрастао човјек. Након тог сусрета постао је дио глумчеве велике породице.
Управо зато се у јавности дуго наводило да Нил има двоје или троје дјеце. Његова породица је, међутим, укључивала четворо потомака – Ендруа, Тима, Елену и Маико.
Након завршетка брака са Норико, Нил је започео везу са Лауром Тингл, једном од најпознатијих аустралијских политичких новинарки.
Њихова љубав углавном се одвијала далеко од јавности, а глумац се ријетко освртао на тај однос. Када би то ипак учинио, прибјегавао је свом препознатљивом сувом хумору.
– Претпостављам да сам ја у томе због политике, а она због вина – нашалио се једном, алудирајући на Лаурин посао и своју велику страст према виноградарству.
Веза је трајала око три године, а завршена је 2021. године. Нил је касније у мемоарима написао да је захвалан на времену које су провели заједно. Признао је да му је самачки живот углавном пријао, иако је понекад знао да буде усамљен.
Иако је радио са највећим свјетским звијездама и играо у филмовима који су зарадили милијарде, Сем Нил никада није заволио холивудски начин живота.
Говорио је да није радио како би постао славна личност и да му живот без терета популарности дјелује много једноставније. Није желио да му дјеца одрастају у Лос Анђелесу, па се увијек враћао Аустралији и Новом Зеланду.
Највећи мир пронашао је на имању „Ту Педокс“ у Централном Отагу, гдје је почетком деведесетих засадио прве чокоте винове лозе. Оно што је почело као лично интересовање прерасло је у озбиљну производњу вина, којој је био посвећен готово колико и глуми.
Када није снимао, дане је проводио у винограду, окружен животињама којима је давао имена својих познатих пријатеља и колегиница. Међу њима су биле кокошка Лаура Дерн, патка Кајли Миног и крава Хелена Бонам Картер.
(Курир)
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