Вриједе читаво богатство: Да ли имате ове сличице у кући?

Аутор:АТВ редакција
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Док већина људи старе Покемон картице сматра успоменом из дјетињства, за колекционаре оне данас могу да представљају озбиљну инвестицију.
Посљедњих година тржиште колекционарских картица доживјело је прави процват широм свијета, а тај тренд све више стиже и у Србију и Црну Гору, гдје се поједине ријетке картице продају за неколико стотина, па чак и више од 1.000 евра.
Иако се на домаћим огласима могу пронаћи и картице чије су тражене цијене знатно више, стручњаци упозоравају да није свака Покемон картица вриједна богатство. Највећу вриједност имају примјерци из првих издања, холографске картице, промотивна издања са турнира, као и картице које су у беспријекорном стању и професионално оцијењене. Управо такви примјерци могу вишеструко да повећају своју цијену на тржишту.
Глобално гледано, Покемон Традинг Кард Гејм одавно више није само дјечија игра. Тржиште колекционарских картица данас вриједи више милијарди долара, а посљедњих година привлачи не само љубитеље франшизе већ и инвеститоре који у ретким картицама виде алтернативни облик улагања, слично као у сатове, стрипове, умјетничка дјела или ријетке новчиће.
Прави бум догодио се током пандемије, када је нагло порастао број колекционара. Додатну пажњу привукле су спектакуларне куповине познатих личности. Један од најпознатијих примјера је амерички инфлуенсер и професионални рвач Логан Пол, који је за ријетку Покемон картицу издвојио више од 5 милиона долара, чиме је додатно подгрејао интересовање за ово тржиште.
У Србији и Црној Гори трговина се углавном одвија преко интернет огласа, специјализованих колекционарских група и друштвених мрежа, док највриједнији примјерци често завршавају на међународним платформама, гдје је број купаца далеко већи. Управо због тога многи домаћи колекционари прво провјеравају цијене на свјетском тржишту прије него што одлуче да продају своју колекцију.
Међутим, између тражене и остварене цијене често постоји велика разлика. Није реткост да се картица оглашава за 1.000 или чак 2.000 евра, али то не значи да ће по тој цијени заиста бити и продата. Вриједност зависи од више фактора, међу којима су старост картице, њена ријеткост, стање очуваности, али и тренутна потражња међу колекционарима.
Према ријечима аналитичара тржишта колекционарских предмета, највећи раст вриједности остварују управо најређи примјерци, док велика већина модерних картица вриједи свега неколико евра.
– Колекционарске картице функционишу по истом принципу као умјетничка дјела или ријетки сатови – цијену одређују ријеткост, стање и број људи који желе да их купе. Када се поклопе мала понуда и велика потражња, цијена може да експлодира, објашњава стручњак за тржиште колекционарских предмета Пол Леско, који годинама прати трговину Покемон картицама.
Највећу вриједност и даље имају картице из прве генерације из деведесетих година, посебно ако никада нису коришћене и сачуване су у оригиналном стању. Такви примјерци на свјетском тржишту могу да достигну десетине, па чак и стотине хиљада евра, док се на домаћем тржишту најчешће тргује картицама чија је вриједност између неколико десетина и неколико стотина евра.
Због тога многи последњих месеци поново отварају старе кутије, албуме и фиоке у потрази за заборављеним колекцијама. Шансе да баш у вашем дому лежи картица вредна хиљаду евра нису велике, али нису ни немогуће. А ако се међу њима крије неко ретко издање из првих серија, некадашња дјечја игра могла би да се претвори у сасвим озбиљан финансијски добитак, преноси Телеграф.
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