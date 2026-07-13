Нијемац ухапшен у Бањалуци, преварио хотел за 1.650 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки држављанин Х.Ј.Б. ухапшен је у Бањалуци због сумње да је преварио хотел, у којем није платио цех у износу од 1.650 КМ.
Како сазнајемо осумњичени је у хотелу провео седам ноћи, али ни дана није платио.
У ПУ Бањалука наводе да је Х.Ј.Б. ухапшен 11. јула због сумње да је починио кривично дјело превара.
”Полицији је 22. маја пријављено је да је Х.Ј.Б. користио услуге хотела у Бањалуци, те да је напустило хотел, а услуге није платио. Тиме је хотелу причинио штету у износу од око 1.650 КМ”, саопштила је ПУ Бањалука.
О свему је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци, те Служба за послове са странцима.
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