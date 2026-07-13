У наставку акције „Калибар“ одузето оружје

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Полицијске управе Приједор су 10.07.2026. године у оквиру акције „Калибар“ од лица Р.В. из Приједора одузели полуаутоматску пушку и 29 комада метака калибра 7,62мм.
У току је рад на комплетирању предмета након чега ће се Окружном јавном тужилаштву Приједор против Р.В. доставити извјештај за почињено кривично дјело „Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“, саопштено је из ПУ Приједор.
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