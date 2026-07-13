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Мистериозне тачкице на Ђоковићевим ушима: Ево чему служи метода стара 3.000 година

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 10:25

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Мистериозне тачкице на Ђоковићевим ушима: Ево чему служи метода стара 3.000 година
Фото: Tanjug / AP / Maja Smiejkowska

Новак Ђоковић ни ове године на Вимблдону није привукао пажњу само тенисом. Гледаоци су примијетили ситне златне тачкице на његовим ушима, због којих су се многи запитали да ли је ријеч о модном детаљу.

Испоставило се да српски тенисер користи „ear seeding“, древну методу традиционалне кинеске медицине за коју се вјерује да може допринијети опоравку, смањењу бола, ублажавању умора и бољој концентрацији.

Шта је „ear seeding“?

Ова пракса потиче из традиционалне кинеске медицине и представља облик аурикулотерапије. На одређене тачке на ушној шкољци постављају се мале куглице, најчешће од злата, метала, пластике или биљних материјала, које благим притиском стимулишу нерве и акупресурне тачке.

Циљ је да се:

  • подстакну природни процеси опоравка организма,
  • ублаже бол и напетост,
  • смањи осјећај умора,
  • допринесе бољој равнотежи тијела и ума.

Према принципима традиционалне кинеске медицине, ушна шкољка представља својеврсну мапу читавог организма. Сматра се да свака њена зона одговара одређеном органу или тјелесном систему, па стимулација појединих тачака може да утиче на различите функције организма.

Новак Ђоковић
Новак Ђоковић

Једна од најпознатијих је тачка која се повезује са концентрацијом и менталним фокусом, што би за врхунског спортисту попут Ђоковића могло да има посебан значај.

Поједина научна истраживања указују да аурикулотерапија може да помогне у контроли бола и опуштању организма, тако што подстиче ослобађање природних супстанци које ублажавају бол. Ипак, стручњаци наглашавају да докази нису једнако снажни за све здравствене користи које јој се приписују, због чега се ова метода сматра допуном, а не замјеном за стандардно медицинско лијечење.

Такав приступ уклапа се у филозофију живота коју Новак Ђоковић годинама промовише. Познат је по томе што велику пажњу посвећује исхрани без глутена и млијечних производа, вјежбама дисања, јоги, повременом посту, сауни, леденим купкама и другим методама опоравка које сматра важним за очување форме и дуговјечност у спорту.

Новак Ђоковић
Новак Ђоковић

Раније је говорио и о томе да вријеме проводи у природи и да грљење дрвећа доживљава као начин да се ментално смири и повеже са окружењем.

Ово није први пут да на терену користи помагала. Током Вимблдона 2023. године носио је „Taopatch“, мали диск залијепљен на грудима који, према наводима произвођача, комбинује свјетлосну терапију, нанотехнологију и принципе акупресуре. Тада је објаснио да му помаже у свакодневном функционисању и опоравку.

Предност метода попут „ear seeding“-а јесте то што може да се користи готово било гдје, без посебне опреме и без помоћи терапеута. Због тога је посљедњих година постала популарна не само међу спортистима, већ и међу познатим личностима које је користе као дио своје рутине.

(Мондо)

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Тагови :

Новак Ђоковић

Вимблдон

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