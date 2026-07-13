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Лијек за који се показало да је безбједан за људе ублажава знаке Алцхајмерове болести код мишева

Аутор:

АТВ редакција
13.07.2026 11:05

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Узимање узорка у лабораторији
Фото: pexels/Edward Jenner

У раним фазама Алцхајмерове болести и других неуродегенеративних болести, ДНК унутар нервних ћелија почиње да показује знаке оштећења. Ново истраживање на мишевима сугерише да би лек за који је већ показано да је безбједан код људи могао да ублажи вишеструке знаке болести поправљањем оштећеног ткива и смањењем упале у мозгу, извјештава ScienceAlert .

Прекиди ДНК и упала мозга

Озбиљан проблем код неурона су дволанчани прекиди, гдје се оба ланца ДНК лествице прекидају на истом мјесту. Таква оштећења могу проузроковати смрт ћелије или неконтролисано понашање. Код људи са Алцхајмеровом болешћу, ови прекиди се јављају много чешће него у општој популацији, што сугерише да могу допринети симптомима.

Студија из 2022. године на моделу миша показала је да неурони са таквим оштећењем могу покренути имуни одговор у мозгу који узрокује упалу микроглије, урођених имуних ћелија мозга. Хронична активација микроглије је кључни дио Алцхајмерове болести, а научници већ дуго вјерују да се овај процес може модулирати како би се спријечила или измјенила прогресија болести.

Лијек који обећава бржи развој

Неуронаучници који стоје иза нове студије објављене у часопису FEBS Open Bio тврде да су пронашли начин да управо то ураде. Користили су лијек KCL-286, који је већ прошао прву фазу испитивања безбједности и подношљивости код здравих мушкараца.

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Лијек се може узимати орално и лако прелази крвно-мождану баријеру, а дјелује тако што стимулише раст нерава активирањем специфичног протеина. Првобитно је развијен за лијечење повреда кичмене мождине и нерава, а испитивања у ту сврху су још увијек у току. Пошто су тестирања безбједности већ завршена, потенцијал лијека у лијечењу Алцхајмерове болести могао би се остварити много брже.

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Тагови :

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