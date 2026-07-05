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Паре се лијепе за њих: Један датум мијења све за ова 3 знака

Аутор:

АТВ редакција
05.07.2026 11:28

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Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.
Фото: Diego Fioravanti/Pexels

Астролози предвиђају да средина јула доноси неочекиване промјене на новчаном плану, а Овнови, Дјевице и Шкорпије улазе у прави златни период.

Према астролошким тумачењима, средина јула могла би да донесе неочекиване промјене на финансијском плану, нарочито за Овнове, Дјевице и Шкорпије.

Припадници ових знакова добиће прилику за додатну зараду, пословни напредак или остварење циљева које већ дуго планирају.

Ован

За Овнове ће 15. јул бити кључан датум када би могао да се исплати сав труд уложен претходних мјесеци. Очекује их скок самопоуздања за покретање сопственог бизниса или прихватање нових понуда.

Дјевице

Дјевице ће највећи успјех остварити кроз комуникацију и контакте, гдје би један случајан сусрет могао прерасти у уносну сарадњу, посебно ако раде у дигиталном сектору.

Шкорпија

Шкорпије би у овом периоду требало максимално да се ослоне на своју интуицију. Унутрашњи осјећај усмјериће их ка правим одлукама, па ће прихватање ризичних пројеката, креативни рад или сарадња са иностранством донијети озбиљне пословне и финансијске помаке, преноси Информер.

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